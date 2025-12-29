醫師：申請流程不明確 每年50億不夠用

「百億癌藥基金」今明兩年各編列五十億，不過臨床醫師坦言，政策立意良好，但實務上仍面臨資訊不清、基金規模恐不敷使用等問題。（記者田裕華攝）

總統賴清德推動「百億癌藥基金」，今明兩年各編列五十億，希望協助癌友縮短等待新藥時間。不過臨床醫師坦言，政策立意良好，但實務上仍面臨資訊不清、基金規模恐不敷使用等問題。

中華民國大腸直腸外科醫學會秘書長邵彥誠指出，目前臨床端普遍不清楚哪些藥物適用癌藥基金，申請流程也不夠明確，包括適用範圍、使用期限、申請上限等規則都不清楚，導致即使醫院有實際需求，也不知道該如何提出申請。

請繼續往下閱讀...

可依國際治療指引補強藥物

至於癌藥基金應優先補強哪些藥物？邵彥誠認為，應以國際治療指引為依據，優先支持已通過國外大型臨床試驗，並納入美國或歐洲癌症治療指引，但尚未被台灣健保給付的新藥。

邵彥誠也提到，只要癌藥基金能跳脫健保總額外運作，短期內不僅不會衝擊健保，反而有助減輕健保用藥壓力；不過長期來看，新藥若證實具臨床效益，最終仍會納入健保，健保負擔勢必增加。

邵彥誠直言，每年五十億元「真的不太夠」。他以大腸直腸癌為例，一年藥費約需一百萬至三百萬元，全國可能有一百至一百五十名病患符合使用條件，若再加上標靶等新藥，「一年保守估計四到五億元，而這僅是單一癌別。」

邵彥誠也指出，目前不少新藥已被國際治療指引列為標準治療，確實能延長病患生命，但病患必須自費。他強調，癌藥基金方向正確，但若制度設計不完善，恐難發揮效果。

林口長庚腫瘤科醫師徐鴻智表示，逾四成大腸直腸癌病患發現時已是晚期，國際指引第一線標準治療有不錯療效，但台灣尚未給付，希望可透過癌症新藥基金協助，嘉惠病友接受最新治療。

林口長庚腫瘤科醫師謝佳訓表示，一九八〇年代後肝癌藥物進展相當大，早在二〇二二年歐洲的肝癌指引至少有三線治療，但台灣在一線接二線的藥物仍期待健保考量，建議透過新藥基金縮短病友等待新藥時間。

土城醫院腫瘤科醫師吳教恩表示，早期肺癌目前幾乎沒有新藥獲得給付，應該優先檢討補強，另小細胞肺癌局限期病患於完成同步放療後，後續免疫治療尚未納入健保給付，與國際作法有落差。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法