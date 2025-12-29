百億癌藥基金 臨床醫師盼給付貼近需求／本報問卷 近8成臨床醫師憂面對更多創新療法 新藥基金更加吃緊

台灣全癌症病友連線—智慧病人領袖學院舉辦「2025年終健保給付政策檢視圓桌會議」，邀請病友團體、醫學專家以及健保署官員齊聚一堂，探討癌症新藥基金多元支付可行路徑。（記者田裕華攝）

總統賴清德推出百億癌藥基金，今明兩年各編列五十億元，協助癌友治療，政策實施近一年，本報問卷結果顯示，針對臨床醫師對癌症新藥及創新療法治療可近性的觀察，逾七成認為目前新藥給付速度不足以滿足臨床需求；近八成對每年五十億元新藥基金規模抱持疑慮，擔心未來面對更多創新療法時，資源更加吃緊。

台灣全癌症病友連線︱智慧病人領袖學院日前舉辦「二〇二五年終健保給付政策檢視圓桌會議」，邀請病友團體、醫學專家及健保署官員齊聚座談，會議主持人、智慧病人領袖學院院長蒲若芳強調，政策制定應兼具彈性，期盼在財務永續與救命契機間找到平衡點。

本報於十一月廿六日至十二月九日邀請第一線臨床醫師填答問卷，了解醫師對癌症新藥取得、給付機制與治療趨勢的觀察，回收六十四份有效問卷。結果顯示，多數醫師感受到新藥取得在治療現場的壓力，盼在全球藥價波動與新療法快速出現情況下，給付制度能更貼近需求。

問卷結果也顯示，七十一．九％醫師認為目前新藥給付速度無法滿足臨床需求；七十八．二％對現行每年五十億新藥基金規模抱持疑慮，憂未來更多創新療法時恐資源吃緊。

9醫師成認為抗癌藥物核價偏低

在藥價議題上，九十．七％認為抗癌藥物核價偏低，恐影響新藥引進；另有九十六．九％認為全球藥價上升，現行核價可能使新藥取得面臨更大挑戰。

治療趨勢方面，越來越多創新療法以合併方式進行，包括免疫合併化療、免疫合併標靶、雙免疫或雙標靶組合等，且在國際指引逐漸成為標準治療選項。五十九．四％醫師排除經濟考量後，會高頻率建議病友使用尚未納保但符合國際指引的創新療法；六十八．八％支持健保給付合併療法。高達九十三．八％認為未來給付策略需跳脫單一藥品思維，朝多藥合併或組合式架構發展。

癌友建議落實好藥先用 給付鬆綁

台灣全癌症病友連線秘書長齊秀惠列舉多個癌友須負擔大量自費藥物、經濟壓力沉重的個案故事，建議落實「好藥」先用並鬆綁給付條件，推動多元給付，以既有健保給付品項的費用為基礎，補助病友自費使用，獲得最合適治療。

民團籲癌藥審查進度透明化

癌症希望基金會倡議發展部主任蔡士敏表示，盤點過去十年健保給付品項，共一一三個藥品、一六五個適應症，但是口腔癌、胃癌、子宮內膜癌、卵巢癌被納入給付的品項都在五個以下，亟待關注；台灣癌症基金會政策倡議組主任游懿群指出，截至十月癌藥基金預估支用僅約廿三．五八億元，執行率不到五成，希望比照醫材審查進度透明化，讓病友不再無助等待。

