竹市明年1月24日發放5000元消費金

新竹市五千元「消費金」要發了！只要一一四年九月卅日（含當日）前設籍新竹市，且到造冊基準日（一一五年一月九日）連續設籍未遷出之市民及一一五年七月卅一日前出生的新生兒都可領五千元，新生兒如未能在一一四年九月卅日（含當日）前設籍竹市，只要其父母之一方符合消費金領取資格，在一一五年九月卅日（含當日）前在竹市完成出生登記或初設戶籍登記，也可領消費金。預計明年一月廿四日採投開票所方式實體發放五千元現金，並提供其他領取管道。

市府表示，如依現有市府權管社福系統資料重陽敬老禮金匯款名冊發放的長輩（不含未提供轉帳帳戶者）及依兒童及少年福利與權益保障法規定保護安置的兒童或少年，明年一月廿一日匯入既有帳戶。實體發放現金在明年一月廿四日上午八點到下午四點發現金。採數位申請明年一月卅日起到二月廿八日止可透過新竹通APP登記匯款。各區公所補領明年三月十日起到明年三月卅一日止。

新生兒部分（出生日期為一一四年八月一日到一一五年七月卅一日），一一五年一月九日（含當日）前在竹市完成出生登記或初設戶籍登記者，由法定代理人之一方領取或申請，一一五年一月十日到一一五年九月卅日（含當日）在市戶政事務所完成出生登記或初設戶籍登記者，符合領取資格之父或母可到戶政事務所申請，逾期不受理。

