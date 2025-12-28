中壢豬埔仔社造 豬音未來翻轉空間

桃園市中壢區中原路105巷至131巷間的老屋群，巷弄陰暗窄小，且其間仍有幾家紅燈戶還在營業。（記者李容萍攝）

曾是全國聞名種豬交易地和紅燈區 風華褪去 巷弄陰暗是改造最艱難的一塊

記者李容萍／專題報導

桃園市中壢區老街溪旁、博愛路與中原路一帶是中壢最早開發的地方，早年是全國聞名的種豬交易地和紅燈區，被稱為「豬埔仔」，鼎盛時期有上百家地下酒家，曲巷暗室內「人與人之間的連結」，隨著都市型態的變化，逐漸客少聲稀、走入歷史，但地區環境仍是舊城區改造工程最艱難的一塊。

從「豬埔仔伯公」為中心 進行空間社造

地方文史工作者巫秀淇和夥伴們，發想以隱身中原路一〇五巷底的「豬埔仔伯公」為中心，邀請社區夥伴參與伯公廟周邊空間的社造，除了初一和十五拜拜，也可能做為街坊居民的休憩點，他們擬了諧音梗趣味的名稱「豬音未來」，一來保留具故事底蘊的老地名「豬埔仔（豬）」，也參考日本都市奇幻色彩的數位虛擬人物「初音未來」，期許這個休憩點有機會產生舒緩人心的「小花效應」，為空間翻轉提供更多可能。

巫秀淇表示，豬埔仔的市場規模不小，連中南部豬商也會來此交易，在沒有高速公路的時代，運豬卡車走縱貫路直奔豬埔仔，載到現地後，立刻落地秤重並現金交易，路程中豬隻難免要排放屎尿，車程越長則拉得越多，秤重時的體重越輕，豬商收益越少，為了縮短運輸時間，幾乎都在省道上不要命似的疾駛。

豬商口袋滿滿 帶動當地夜生活

豬商們在豬埔仔完成豬隻交易後，整個人才放鬆了下來，歷經舟車勞頓，既餓又累，當褲襠口袋裡裝有大筆現金，周邊的餐館、酒家、旅店，甚至紅燈戶林立，帶動當地經濟與夜生活，久而久之，給人「豬埔仔等於酒家、風月場所」的深刻印象。

常有外地人包下整間酒店消費

中壢退休老刑警提到，豬埔仔曾多達上百家地下酒家，好玩且消費不貴，常有外地人包遊覽車來將整間酒店包下來，客人出手小費大方，陪酒小姐一絲不掛，配合那卡西的音樂，業者賺翻天，還取名「白帶魚」；到了八〇年代，由於都市更新改建、道路拓寬與生活型態改變，熱絡豬市與相關市街逐漸沒落，或拆除或轉型而風華褪色。

社造團隊分析，近幾年公部門修成道路，直接貫穿豬埔仔，打開壅塞的聚落群，附近日式宿舍也轉型文創園區，唯一原地踏步的部分是中原路一〇五巷至一三一巷間，巷弄陰暗窄小，剩幾家紅燈戶還在營業，這光景與五十年前幾乎一致。

博愛路與中原路周邊已完成道路拓寬。（記者李容萍攝）

中原路105巷底的「豬埔仔伯公」。（記者李容萍攝）

