防洪兼休憩 桃園大仁滯洪池明年3月啟用

大仁滯洪池納入環境美化與生態復育概念。（水務局提供）

總經費8.34億 滯洪量13萬立方公尺 可改善龜山產業園區水患

桃園市東門溪流域過去因河道狹窄、通洪能力不足，每逢豪大雨來襲時，年產值逾六千億元的龜山產業園區、周邊社區淹水情況層出不窮，市府水務局辦理園區防洪改善計畫，在東門溪中上游閒置埤塘施作大仁滯洪池（員74B滯洪池）工程，今年十月中旬完工，正在驗收階段尾聲及設施整備與環境優化，預計明年三月底啟用，可望降低當地水患風險，為市境增添兼具防洪、生態與休憩功能的場域。

進入驗收尾聲及環境優化階段

水務局長劉振宇表示，大仁滯洪池工程總經費約八．三四億元，設計約十三萬立方公尺滯洪容量，削減洪峰流量達每秒十三．九立方公尺，導入智慧水務管理，二〇二二年七月動工，今年十月完工。

設「馬口魚」裝置藝術及彩繪牆

劉說，面對極端氣候的挑戰，滯洪池是硬體的防洪工程，更是城市韌性的體現，大仁滯洪池規劃之初便納入環境美化與生態復育概念，設置景觀步道、綠地植栽與生態池，還有「馬口魚」為主題的裝置藝術及創意彩繪牆增加人文氣息，啟用後將成為民眾散步、親近自然的公共空間。

產官社協力 長期養護設施

另外，此計畫體現企業即社區夥伴的精神，水務局先前與經濟部產業園區管理局及十一家在地企業，如南僑油脂、祥儀企業、太古可口可樂等簽署合作意向書，透過綠色認捐方式，由企業投入植樹、設施維護及物資捐助，產、官、社共同參與的模式，確保滯洪池在完工後能獲得更完善的長期養護。

