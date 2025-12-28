頭份「客家日」 民眾不畏低溫挼粄圓

苗栗頭份「客家日」登場，民眾冒低溫熱情挼粄圓。（頭份市公所提供）

苗栗縣頭份市為縣內人口最多行政區域，以客家人居家，頭份市公所持續舉辦客家日活動，成為頭份市年度盛事。頭份市客家日昨日登場，傳統的客家挼粄圓等DIY，吸引民眾冒著低溫熱情製作傳統美食，客語遊戲闖關和晚上的演唱會，更有不少鄉親不懼低溫熱情參與。

鄉親DIY「牛汶水」、挑戰客語闖關、聽演唱會

頭份市長羅雪珠表示，頭份市堅持自辦客家日活動，每年十二月廿八日客家日前，透過吸引親子市民方式，結合遊戲、客家美食DIY，讓民眾身體力行做一日客家人。市公所之前搭配耶誕節於頭份上公園點亮耶誕樹，不少市民也到場感受耶誕節慶氛圍。

昨天雖然氣溫驟降，但報名參加挼粄圓和製作「牛汶水」的民眾相當踴躍，須分梯次進行，客語闖關活動也吸引不少親子參加。縣長鍾東錦與立委邱鎮軍等各界來賓也加入親子行列，一起體驗挼粄圓和做「牛汶水」，呈現客家米食的多樣化與美味。

頭份市公所昨天也舉辦市集展售文創商品與農特產，更推出結合後花園、河背庄農園、蘆竹湳聚落、中山老街等景點推出小旅行。

頭份客家日活動演唱會也於昨晚登場，安排知名創作歌手韋禮安、人氣樂團芒果醬、冰球樂團等登台獻唱，讓活動現場頭份運動公園羅馬廣場化身大型音樂派對，上午場內已有不少民眾提前卡位，其中還有來自新加坡的粉絲，晚間韋禮安等歌手開唱，現場氣氛更是嗨到最高點。

