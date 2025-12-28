（新北）淡水1314跨年煙火 碼頭周邊交管

新北市今年在淡水、八里區雙主場舉辦「閃耀新北一三一四跨河煙火」跨年活動，市府漁業及漁港事業管理處指出，煙火將在卅一日晚間八時廿六分準時施放，長達十三分十四秒；淡水漁人碼頭是煙火主舞台，當天下午四點碼頭周邊將實施交通管制，民眾多利用大眾交通工具。

漁業處指出，漁人碼頭擁有木棧道觀景平台、情人橋及浮動碼頭等多元設施，白天可遠眺淡水河口與海景，傍晚可以欣賞夕陽，港區內設有藝術家「幾米」的主題裝置藝術與溜溜帽遊樂場，今年也加入新亮相角色「庫拉瓦」，成為特色新地標；木棧道沿線則匯聚多家特色商家，提供民眾嚐鮮多元選擇。

漁業處提醒，跨年活動當日，淡水漁人碼頭周邊下午四點至晚間十一點實施交通管制，中正路二段五十一巷及中正路一段八十七巷八弄進入淡水漁人碼頭前路段劃為行人徒步區，禁止汽機車及腳踏車（含牽行）進入。

漁業處表示，淡水漁人碼頭停車場十二月卅一日上午十點起採計次收費，小客車每次收費六十元，無卅分鐘免費優惠，停車場滿載時會禁止汽車進入漁人碼頭；機車、腳踏車視停放狀況另行管制，並引導停放至觀海路、中正路二段、濱海路三段及沙崙路路邊，機車可停放至港區外的觀海路停放區。

市府已協調捷運、淡海輕軌及公車業者加密班次，建議利用大眾運輸前往。

