基隆捷運百福站 先期工程12/30 開工

基隆捷運先期工程30日將在百福公園舉辦動工典禮。（記者盧賢秀攝）

基隆捷運工程經費中央尚在審議，基隆市政府與新北市政府已取得共識，將優先推動先期工程，使整體建設時程不受影響，並排除主體工程障礙，卅日將在基隆七堵百福公園舉辦基隆捷運先期工程開工典禮。

SB19周邊 移植栽、擋土排樁、整地拆建物

基隆捷運第一期工程由新北市政府辦理，「機電系統及軌道統包工程」已完成議價，採「保留決標」方式，中央核定工程經費就能開工。為讓捷運主體工程能順利進場，基隆市政府與新北市政府合作，先在SB19站址百福公園周邊辦理先期工程，內容包括植栽移植、擋土排樁、建物拆除、整地開挖、排水設施暨水土保持工程、景觀復舊等項目，降低主體工程開工後對百福公園及基隆市實踐路兩側的影響。

機電、軌道工程 中央核定經費就能動工

市政府廿六日召開「基隆捷運推動專案小組」會議，邀請台灣大學土木工程學系廖慶隆教授，以「都市軌道建設與都市發展」專題演講，說明軌道建設帶動都市發展的多元開發模式，並分享其他縣市推動軌道建設結合都市發展的實務經驗，作為市府未來在都市規劃與發展策略參考。

市府交通處表示，捷運系統不僅是大眾運輸的核心，更是推動城市空間再造與提升生活品質的關鍵力量，透過軌道建設的串聯，可有效擴大一日生活圈、強化城際連結，進一步帶動產業聚落形成與居住環境升級。

基隆捷運第一階段路從台北市南港站經汐止到基隆八堵站，全長十五．六公里，沿線共設十三站，總經費六九六．八九億元，採中運量捷運系統，基隆境內有八堵站、七堵站、六堵站、百福站、五堵站共五站。至於第二階段八堵站到市區的路線尚未定案。

