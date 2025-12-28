新北敬老愛心卡 明年起可搭國道客運

明年2月起，新北「敬老愛心卡」提高搭乘計程車的單趟額度扣抵上限。示意圖。（新北市社會局提供）

也可用於國民運動中心、市醫掛號費 2月起搭火車、計程車提高扣點

新北市六十五歲以上長輩達八十萬多人，佔總人口約廿％，已邁入「超高齡社會」，為鼓勵長者與身心障礙者出門，增加「愛心敬老卡」的實用性，明年一月起擴大免費點數四八〇點（一點等於一元）的使用範圍，可搭國道客運或到國民運動中心運動、市立聯合醫院及廿九區衛生所掛號費，明年二月起提高搭乘台鐵、計程車的單趟次額度扣抵上限，明年七月調高點數至六百點，預估八十九萬人受惠。

請繼續往下閱讀...

明年7月 由每月480點增至600點

社會局指出，為鼓勵長輩、身心障礙朋友社會參與，市府擴大敬老愛心卡使用範圍，明年一月起可搭國道客運（起訖均為北北基桃宜），國民運動中心每項次扣五十點，市立聯醫與衛生所掛號費扣抵五十點；另外，因應台鐵調整票價，並回應敬老愛心卡使用者搭計程車需求，社會局說，明年二月起，台鐵單趟扣點上限從卅點提高至一五〇點（起訖站北北基桃宜），計程車單趟扣點上限從六十五點提高至八十五點。

明年七月起，敬老愛心卡將從四八〇點增加至六百點，預估八十九萬多人受惠。

農民職災保險自付額 全額補助

健康照護方面，新北明年一月起開辦「雙保（飽）PLUS健檢+」；農業局指出，除了原有的農保補助及農漁民長者健檢外，明年一月起全額補助農民職業災害保險自付額，農保、農職保、農漁民長者健康檢查預計約二萬七千人次受惠。

因應超高齡社會 將成立長照處

高齡長者可能因為失智症等健康因素，有長期照護需求，新北市府規劃明年成立長照專責機關「高齡長期照顧處」，將整合現行衛生局、社會局內長照資源，作為單一窗口受理、提供民眾長照需求評估與連結資源。

里里銀髮俱樂部 日照目標130家

社會局補充，樂齡政策方面，市府開辦「里里銀髮俱樂部」、社區照顧關懷據點持續擴點等，在日照中心方面，已完成一二〇家設置目標，再朝一三〇家目標持續邁進，加強長者的休閒活動與關懷照顧。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法