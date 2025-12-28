卓溪黑熊3度偷吃雞 林保署加強巡守

雞舍圍籬旁檳榔樹，可見黑熊留下爪痕。（記者花孟璟攝）

曾兩次闖雞寮大啖放山雞的台灣黑熊阿里曼．西肯，本月在卓溪鄉立山村出沒、三度入侵養雞場吃雞，引發居民恐慌。林保署花蓮分署前天晚上到山里部落辦村民大會，林保署花蓮分署昨表示，已動員獵人組織巡守隊加強巡護，如後續持續有侵擾行為，將啟動捕捉。

阿里曼身帶追蹤器 7月才二度野放

去年及今年共有兩次在卓溪鄉石平部落闖入養雞場吃雞，台灣黑熊阿里曼．西肯十二月又在卓溪鄉立山村山里部落周圍逗留，觀察路線後連續兩天夜間翻越圍籬進入雞舍吃雞，在檳榔樹上留下明顯爪痕，鐵圍籬也被壓彎，雞場對面還有卡拉OK店。

為安撫居民疑慮，林保署花蓮分署前晚在卓溪鄉山里活動中心辦說明會，林保署將阿里曼今年七月九日二度野放後的活動軌跡、動向及行為模式完整揭露給居民了解。

花蓮分署指出，阿里曼是成年公熊，經勘查研判該區有青剛櫟等食物來源，本月十七日起在卓溪鄉立山村山里部落周邊區域逗留，從黑熊活動軌跡及監視器影像發現，阿里曼接近部落時會避開人類，晝伏夜出，取道周邊森林在部落外圍移動，夜間入侵無人看守的雞舍覓食。

若持續有侵擾行為 將啟動捕捉

分署長黃群策也向村民保證，會負責到底並優先考量居民生命財產安全，降低人熊衝突風險，呼籲居民設置電圍籬保護禽畜，如黑熊持續有侵擾行為將依法啟動捕捉。

花蓮分署每天提供三次的熊動態資訊給部落掌握狀況，並由參加狩獵自主管理計畫的獵人組成巡守隊，強化在地防護。

黑熊阿里曼．西肯今年七月二度野放。（林保署花蓮分署提供）

花蓮卓溪山里部落雞舍被黑熊入侵吃雞。（記者花孟璟攝）

