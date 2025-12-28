融合客家元素 高雄盤花公園啟用

高雄盤花公園「陶板藝術牆」。（記者葛祐豪攝）

陶板藝術牆、竹編蛹道裝置、剪紙圖騰 將客家文化鑲入各角落

高市府斥資八六〇〇多萬元，將三民一號公園優化為盤花公園，融入客家傳統「五花九香」的盤花意象，昨天正式開園；市長陳其邁感謝中央客委會與地方民代對經費的支持，公園將成為兼具客家文化及生態廊道的好去處。

盤花公園面積廣達四．五公頃，整建工程於去年六月動工，改善原三民一號公園的土壤鹽化問題，公園內原有五百多株喬木，此次新植七十六株喬木、四萬七千多株灌木，草坪擴充至三．一萬坪，預期明年春天花開時將十分壯觀，公園內並有廿一種鳥類及生物棲息。

斥資8600多萬 整建原三民一號公園

盤花公園開園暨生態嘉年華昨天上午展開，包括生態與文化體驗、手作工作坊、盤花茶席及市集等，吸引數千民眾參加。

市長陳其邁致詞時，感謝中央客委會補助七二六二萬元、議會對市府編列的預算一毛沒刪，總共八六四六萬元整建盤花公園；公園有「五花九香」等客家意涵植物，也佈置具客家元素的裝置藝術。

3.1萬坪草地 21種鳥類及生物棲息

陳其邁強調，高雄市今年第一學期客語班相關課程，學生人數高達八九九二人，總計客語班已開設超過二一〇〇班，響應熱烈，期盼能保存客家文化及生態，讓下一代多講客家話。

盤花公園有利用原設施改造、居民共創的「藝術櫥窗」，還有濃縮客家族群在高雄地區開拓耕耘與傳承的「陶板藝術牆」、展現客家竹編藝術的「蛹道裝置」、導入剪紙圖騰與客家詩詞的「樹木涼亭」等，將客家文化鑲入公園每個角落。

多次奔走爭取經費的立委李昆澤指出，這座融合客家元素的新公園，是社區居民與客家意見領袖期待已久的重要文化基地，未來將與客家文物館串聯，成為都會區客家文化的重要據點。

斥資8600餘萬整建，高雄盤花公園正式啟用。（記者葛祐豪攝）

