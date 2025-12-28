萬丹紅豆牛奶節開幕 冰棒免費吃

萬丹紅豆牛奶節正式開鑼，踩街、表演、數百攤商集結，現場非常熱鬧。（記者葉永騫攝）

屏東縣紅豆正值採收季節，萬丹紅豆牛奶節昨在萬丹鄉公園開幕，上午有踩街及各種表演活動，數百攤商集結，吸引上千民眾同樂，現場也免費送紅豆粽、紅豆牛奶冰棒，排隊人龍綿延不絕。

市區踩街、300攤市集 吸引上千人潮

屏東縣萬丹紅豆牛奶節廿六日起開始設攤，昨天舉辦踩街，在萬丹鄉長李建霖、縣議員許展維、洪宗麒等人帶領下，各社區社團數百人進行市區踩街，接著在李建霖敲鑼後活動正式展開，現場市集集結了甜品、飲品、伴手禮與創意農產，還有「親子手作體驗區」，讓民眾在節慶中感受萬丹的文化魅力，活動期間的特定時段免費發送紅豆牛奶冰棒、紅豆粽、紅龜粿等農特產品，每次限量一千份，吸引民眾排隊領取。

萬丹鄉長李建霖表示，今年度以「萬馬奔騰・紅運豆來」為主題，象徵新的一年充滿「鴻運」，歡迎全國民眾來到萬丹遊玩，品嚐超過三百攤美食與特色攤位，現場還設計親子合力完成的關卡，提供難忘的親子美好體驗。

結合燈光與煙火秀 跨年晚會相揪同歡

萬丹鄉公所指出，萬丹紅豆牛奶節結合農業文化、地方故事、觀光產業與節慶氛圍四大元素，打造屬於萬丹的冬季慶典，現場萬丹在地老、中、青三代透過創意裝扮踩街，傳遞農夫與職人精神的樸質與勤奮，今天還有一天活動，壓軸登場的是十二月三十一日晚間的「跨年晚會」，邀請楊哲、吳亦帆、溫瀚龍、潘俊男與周卉姍等知名藝人，結合燈光與煙火秀，一起迎接新年到來。

