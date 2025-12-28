清水眷村園區二期修復 立委批太慢

清水眷村園區正進行二期工程。（記者張軒哲攝）

原預定2026年底完工 將延至2027年8月 蔡其昌指要加把勁

清水眷村文化園區海灣繪本館斥資約二千萬元整建完工，廿七日舉行開幕儀式，場面歡樂，但緊鄰的清水眷村園區冷清寂寥，去年九月二期工程開工時，預計於二〇二六年底完工，但目前確定延至二〇二七年八月完工。立委蔡其昌表示，清水眷村文化園區修復仍在二期，速度非常慢，台中市府對清水眷村活化要加把勁。

園區海灣繪本館 整建完工開幕

清水眷村文化園區緊鄰港藝中心，原為空軍眷舍信義新村，包含中社遺址和聚落群等重要文化資產身分，占地廣達六公頃，是現存十三處全國眷村文化保存區中少見的大型園區，共規劃四期修復工程，目前處於第二期階段，經費逾二億一千萬元。

規劃四期修復 二期經費逾2.1億

清水眷村園區鄰鎮政路西側的第一期修復工程已於二〇一七年完成並開放社團、藝術家進駐使用，此次將動工的第二期修復工程涵蓋四十二棟建築，園區將設置眷村常設展示館、眷村食藝苑、工藝微型文創區、體驗旅館、社團進駐、藝術進駐及主題展示館。

市議員楊典忠說，清水眷村園區二期工程開工一年來進度非常緩慢，不如審計新村、光復新村、刑務所宿舍群。市議員王立任說，同時期保存的屏東市勝利星村已成為知名觀光景點，清水眷村遊客寥落，相差甚遠。

文化局︰工區建築複雜 將持續努力

台中市政府文化局表示，清水眷村文化園區二期修復工程進度，採分區作業持續推進已完成廿七％進度超前，因具有市定遺址及聚落建築群雙重身分，自去年開工以來，因工區建築錯落複雜，施工須同步兼顧遺址保護與損毀構件的細緻拆修，巿府將持續努力，以提早完成為目標。

文化局長陳佳君說，清水眷村修復必須符合文資法程序，增加修復難度，第二期工程修復預定在二〇二七年完工，第三期將爭取中央補助四億元。

清水眷村文化園區動工的第二期修復工程涵蓋42棟建築。（記者張軒哲攝）

