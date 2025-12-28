《民進黨嘉縣長初選升溫》黃榮利搶親子票 蔡易餘邀立委助陣

民進黨嘉義縣長初選，黃榮利（右）拉票。（記者王善嬿攝）

民進黨嘉義縣長初選升溫，縣議員黃榮利、立委蔡易餘兩位選將各顯神通拉票，黃榮利搶攻親子票，昨天在新港鄉啟動首場親子活動「親子歡樂嘉年華」，也加碼發送「愛心花椰菜」，以實際行動力挺農民；蔡易餘昨釋出新競選影片，由立委黃捷、吳沛憶拉抬聲勢，蔡也到東石先天宮菜市場、六腳蒜頭菜市場向鄉親問好請託。

民進黨嘉義縣長初選政見會將於明年元月四日下午兩點至三點登場，由民視新聞台轉播，預定明年元月十二日至十七日進行民調。

黃榮利昨早到水上鄉菜市場拜票，隨後在新港鄉舉辦「信賴榮利，幸福嘉義」親子歡樂嘉年華，吸引家長帶著孩子踴躍參與，黃榮利向鄉親報告「三年償還嘉縣四十四億債務，第四年發現金」政見，若當選縣長，也會持續舉辦親子活動。

蔡易餘釋出新競選影片，黃捷說，她是六腳鄉女兒，希望看到真正了解地方，為人民打拚的年輕世代蔡易餘出線。吳沛憶表示，蔡易餘最了解地方需求，長期照顧農漁民，也是民進黨年輕世代中難得兼具經驗與行動力的代表。

蔡易餘說，他建議台糖公司擴大舉辦第二屆嘉義糖果節，今天在蒜頭糖廠蔗埕文化園區進行最後一天活動，歡迎民眾前來參與。

