25年首次 雲林「無明顯地層下陷區域」

今年首度出現「無明顯地層下陷區域」，雲縣府分析，與水情豐沛及旱作面積增加有關。（記者李文德攝）

因稻田轉旱作、水情豐沛 縣府將鼓勵農民轉作低耗水作物

雲林縣政府公布水利署監測縣內地層下陷情形，今年因稻田轉旱作、水情豐沛等因素，近廿五年來雲林首度出現無明顯地層下陷區域。縣府表示，將持續鼓勵農民轉作低耗水作物，也會建議中央研議擴大獎勵農田轉旱作物範圍並提高節水補助金額，緩解地層下陷問題。

虎尾、土庫等4區為主要沉陷區

根據水利署資料顯示，雲林前年下陷速率超過每年三公分的面積達二四七．七平方公里，去年為二二六．四平方公里，近年來主要以虎尾、土庫、元長及大埤為主要沉陷區，而今年全縣無任何地區為顯著下降區域。

水利處副處長吳文能表示，初步分析今年度雲林縣豐水期降雨量一五二一毫米、枯水期一五二毫米，較前兩年比較雨量顯著增加，加上高鐵沿線特區農田轉旱作面積逐年增加，有效降低地下水抽取量也是關鍵因素。

提供節水獎勵金 改種玉米、黃豆

吳文能指出，雲林長年因灌溉需求超抽地下水，導致地層下陷、地下水鹽化等問題，因此農糧署二〇二三年推動「高鐵沿線特區推動農田轉旱作物專案措施」，針對虎尾、土庫、元長、北港等下陷顯著鄉鎮提供節水獎勵金，鼓勵農民改種玉米、黃豆等低耗水雜糧，到今年第一期雜糧旱作面積就達一〇四．八公頃，每公頃節水量可達〇．八萬公噸，休耕期可省一．二萬公噸，可降低用水需求。

雲林縣副縣長謝淑亞說，地層下陷防治需長期且持續投入，將建議中央擴大專案推動農田轉旱作物範圍並提高補助與節水獎勵金，希望兼顧農地永續利用與農民收益前提下，持續降低地下水抽取量。

增兩處砂樁設施 強化地下水補注

水利處表示，與水利署前年合作辦理「砂樁工法於新虎尾溪地下水補注應用」計畫，透過引水至砂樁補注井增加深層含水層水量，今年將啟動「新虎尾溪地下水補注砂樁設施增設及成效評估計畫」，增設兩處砂樁設施，強化地下水補注量能。

