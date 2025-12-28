為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    台南改善空品有成 創5年最佳紀錄

    2025/12/28 05:30
    南市環保局洗街作業導入AI，使清潔效率與減塵成效提升。（南市環保局提供）

    記者蔡文居／專題報導

    政府推動發展綠電及電廠煤轉氣，加上台南市政府也跨局處力推「亮麗晴空行動計畫」改善空污，成果逐漸展現，過去台南只要進入秋冬空污季，PM2.5動輒破百，空氣品質經常呈現紅害等不良指標，但今年十月起，台南空品不良下降，創下近五年同期最佳紀錄。

    南市環保局說，一旦暴露在高濃度PM2.5懸浮微粒的環境中，配戴口罩是減少健康危害最簡單的方法，使用N95口罩更好；待在室內也能降低暴露風險，減少開窗，搭配空氣清淨機。家中燒香也可考慮減少次數或打開門窗、搭配抽風機。

    藍天日數比率 60％提高至92％

    台南市環保局統計，自二〇一四年至二〇二四年，南市藍天日數比率（空品指標AQI〈101），由六十％逐年提高至九十二％，去年創下歷年來最佳。至於PM2.5年平均濃度，自二〇一九年至二〇二五年上半年，由廿二．九μg/m3降至十六．九μg/m3；而今年十月至十一月下旬，南市AQI〈101的日數比率達九十九．五一％，創下空品近五年同期的最佳紀錄，較五年前提升約十六％，也比去年同期增加約八％。

    透過提前部署、科技監測改善

    台南空品改善，除了受氣象條件相對有利外，「亮麗晴空行動計畫」透過提前部署、科技監測與智慧管理，改善空品。像工地智慧化管理以AI影像即時偵測揚塵，就會自動啟動灑水或通知工地改善防制。

    台南10月空品創下近5年同期最佳紀錄。（南市環保局提供）

