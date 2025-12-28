為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    3米長竹編「早坂犀」 捐左鎮化石園區

    2025/12/28 05:30 記者劉婉君／台南報導
    竹編早坂犀揭幕，呼應左鎮化石園區的典藏。（記者劉婉君攝）

    竹編早坂犀揭幕，呼應左鎮化石園區的典藏。（記者劉婉君攝）

    左鎮化石園區首度引入在地工藝策展，即日起至明年二月廿四日，舉辦「竹境．時光流」左鎮竹工藝展覽，其中，長三米、高一．四米的竹編早坂犀，在八音團的演奏帶領下，熱鬧「出嫁」，捐贈給園方，昨天揭幕，成為園區大門口亮眼的新地標。

    八音團帶領 成園區門口新地標

    「竹境．時光流」左鎮竹工藝展覽，由台南市立博物館與常在文創空間策劃，昨天舉行開幕及竹編早坂犀的捐贈儀式，以傳承百年的竹工藝，與左鎮化石園區的史前化石進行一場跨越時間的文化對話，展出竹工藝培訓班師生作品，涵蓋手作竹凳、生活竹編器具、燈飾等，呈現竹材從生活器具走向當代工藝美學的轉化歷程。

    「竹境．時光流」引入在地工藝策展

    台南市歷史博物館長何秋蓮表示，希望透過博物館與在地團隊的合作，不僅拓展博物館展示功能的多元面向，也讓地方工藝被更多人看見。

    竹編早坂犀由常在文創空間攜手左鎮竹苑竹藝工作坊創作，前一天先由八音團伴奏，及六位在地里長、社區或協會理事長合力扛抬，送至左鎮化石園區，左鎮光榮實驗小學師生也在園區門口迎接。

    將為其他博物館 量身製作竹編作品

    常在文創空間藝術家林昭慶表示，早坂犀是左鎮化石園區的鎮館之寶，期許竹編早坂犀能成為遊客認識「化石故鄉」左鎮及竹工藝的橋梁。後續也計畫為台南市所屬的其他博物館包括山上水道博物館、大內南瀛天文館、玉井噍吧哖文化園區、台南市立博物館等，以各館的特色量身製作竹編作品，讓台南竹工藝走出去。

    「竹境．時光流」展期並規劃創作者導覽與竹杯墊DIY體驗，帶領民眾感受左鎮竹工藝之美。

