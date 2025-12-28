學習兼傳承 校園原民場域多功能

屏東縣古華國小打造南排灣族特色建築龜甲屋，使用天然材料建構而成。（教育部提供）

教育部國教署推動「原住民族文化學習場域計畫」，五年來投入一．六億，補助近九十所學校，透過家屋建構、文化展演、語言教室營造等方式，使校園逐步轉化為兼具文化深度與教育功能的學習空間，也支持教師在課程實施中融入族語、生活技藝與文化意象，實踐文化傳承與教育創新。

古華國小龜甲屋 跨領域學習

屏東縣古華國小在部落耆老、工藝師與家長的協力下，共同建造南排灣族Kuabar傳統建築龜甲屋，學生透過參與建造、整理建材與觀察工法的過程，實際感受排灣族的建築智慧與生活美學。教師亦融入社會、自然、藝術與語文等課程，帶領學生從結構設計、材料選擇到文化象徵進行跨領域學習。

僑愛國小穀倉 兼具學習展示

桃園市僑愛國小建置家屋、穀倉、望樓、烤火寮與雞舍等五大文化場域，打造兼具學習與展示功能的泰雅文化空間，讓學生親近傳統建築與生活智慧，也讓教師、耆老與工藝師能在其中共同授課。學校並培養原民學生擔任導覽員，為賓客介紹家屋，體會泰雅族敬天與團結的精神。

