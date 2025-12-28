為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    漲價半年 台鐵運量營收雙增

    2025/12/28 05:30 記者吳亮儀／台北報導
    新票價上路半年，台鐵預估全年客運收入較去年增加26億元。（資料照）

    新票價上路半年，台鐵預估全年客運收入較去年增加26億元。（資料照）

    台鐵公司在今年六月廿三日調漲卅年沒動過的票價，平均漲幅近三成。台鐵公司昨天公布統計，預估今年全年客運收入較去年增加約廿六億元，平均日運量近六十七萬人次，較去年增加二．九％。

    客運收入增26億元

    台鐵票價調整後到本月十九日止，平均每日上車人數六十五．二萬人次，票務收入六四四四．三萬元，相較去年同期每日客運量增加約一萬人次、多一．四％；票務收入增加一四一〇．七萬元、多廿八％。

    台鐵公司也說明，因配合公共運輸通勤月票TPASS，平均使用TPASS上車人數較去年同期成長廿六．三％。另外，台鐵也針對市場不同需求陸續推出鳴日號、鳴日廚房、藍皮解憂號、兩鐵旅遊列車、環島之星、山嵐、海風等觀光列車，預估全年營收可超過一．二億元。

    另外，台鐵公司表示，持續推動異業合作發揮綜效、配合各地方節慶活動，研發在地特色便當、擴大辦理鐵路便當節吸引國內外廠商參展及研發健康便當等模式，將便當分眾化精準行銷，更於全台各台鐵便當門市販售一二〇元以上精緻長銷便當，可提供消費者多樣化選擇。

    另品牌聯名合作，台鐵公司開發「台鐵夢工場」鐵道商品，深耕典藏鐵道文史及開發文創潮流商品。今年度附屬事業收入中，附業收入九．八七億元、資開租金收入廿八．一五億元，合計較去年同期成長〇．三％。

