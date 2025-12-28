遊覽車轉型交通車 新制今上路

遊覽車轉型專辦交通車業務，交通部修法免收公路通行費，新制今天上路。（資料照，記者蔡昀容攝）

交通部公告「公路通行費徵收管理辦法」，專營交通車的遊覽車，上國道將可免收通行費，新制今天上路。這項新制起因是曾有跑交通車的駕駛改跑旅行團遊覽車，因不熟悉山路操作而翻覆。為提升安全，鼓勵同時經營旅遊和交通車業務的遊覽車業者轉為專辦交通車，因此修法。

全台逾一．三萬輛遊覽車客運業車輛，「紅牌」遊覽車可經營遊覽及交通車業務，「黃牌」遊覽車僅能作交通車，統計到今年十月，全台黃牌交通車的遊覽車僅八十多輛。

二〇二三年曾有紅牌遊覽車載客到太平山旅遊發生翻覆意外，調查顯示，駕駛平常主跑交通車路線，因調度改跑太平山，卻不熟山路，釀成翻車意外。交通部修法目的在於鼓勵「兼跑」交通車業務的紅牌遊覽車，能轉掛「黃牌」，專心經營交通車業務。

上國道免通行費

交通部公告，經公路主管機關核定的遊覽車客運業專營交通車業務車輛，得免徵收通行費，免徵通行費的客運業營業車輛，專注經營交通車業務，因此提供減免汽車燃料使用費及免收國道通行費等誘因。目前已有十九輛紅牌遊覽車轉為黃牌遊覽車。

