對抗汛期 花東鐵路改善 等無經費

台鐵北迴線改善工程無法進行，梅雨季、颱風季和地震極易導致土石坍方，鐵路中斷。圖為崇德車站北側、清水斷崖周邊鐵道。（記者吳亮儀攝）

總預算卡關 北迴、南迴受損路段補強沒錢

藍白阻擋明年總預算案，連帶影響花蓮、台東鐵路安全。交通部為改善北迴、南迴鐵路邊坡和台鐵行車安全，預計花費七十八億元做改善計畫，因總預算案未過而受阻，無法預先防範明年梅雨季、颱風季因大雨釀土石坍方的風險，恐導致台鐵行車中斷，讓花蓮、台東居民通勤和國旅再受重創。

逢大雨必坍 基礎工程亟待改善

自去年〇四〇三花蓮大地震後，北迴鐵路逢大雨必坍方，多次阻斷台鐵列車通行，以及台九線公路。交通部因此推動「台鐵宜花東及南迴線路段鐵路設施安全改善計畫」，要提升東部鐵路營運安全與防災能力，經費由中央政府公務預算支應七十六．〇四億元、台鐵公司營業基金分擔一．九五億元。

請繼續往下閱讀...

〇四〇三花蓮地震造成東部鐵路多處設施損毀，台鐵去年架高雙向小清水溪橋等多項工程，全力搶修後恢復正常行駛，但地震過後土石鬆動，日後也多次遇強降雨、地震導致邊坡滑落，交通部評估仍有潛在邊坡落石或土石流入侵軌道等事故，將影響行車安全或造成路線中斷。

最危險的路段是在花蓮縣秀林鄉和平到崇德之間，這路段路廊極狹小，西側緊鄰中央山脈、東側就是太平洋。去年此路段多次土石坍方，影響花蓮人、台東人搭火車往返北部和中部，許多民眾也擔心遇災，而不願搭火車到花蓮或台東觀光。

藍白擋審查 政院無法核定計畫

交通部提交的「台鐵宜花東及南迴線路段鐵路設施安全改善計畫」在十月底送交國發會、核准後送行政院，至今遲未被核定。據了解，應是藍白阻擋明年度總預算案，導致行政院也無法核定該項計畫。若不盡快動工、在明年汛期前先做好基礎工程，恐又重演這兩年逢大雨「鐵路必中斷」的困境。

邊坡改善和防災整備全受阻

該項計畫內容有三大項，第一是北迴線受損路段補強，包含邊坡阻隔及防護、新建明隧道，並進行二座橋梁改建、崇德車站南移。

第二是邊坡及跨土石流潛勢溪流橋梁防災整備，針對深澳線、平溪線、宜蘭線、台東線及南迴線邊坡進行強化工程，並疏濬中北溪橋及新和仁溪橋下方河床。第三是在風險較高路段增設告警及監測設施。

交通部次長伍勝園證實，至今行政院仍未通過該項計畫，他表示，如果盡快通過，還能在明年汛期前先做一些前置基礎工程，盡快開始改善北迴、南迴鐵路的行車安全。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法