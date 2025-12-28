為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    基隆捷運先期工程 百福公園30日開工

    2025/12/28 05:30 記者盧賢秀／基隆報導
    基隆捷運先期工程30日將在百福公園舉辦開工典禮。 （記者盧賢秀攝）

    基隆捷運工程經費中央尚在審議，基隆市政府與新北市政府已取得共識，將優先推動先期工程，使整體建設時程不受影響，並排除主體工程障礙，卅日將在基隆七堵百福公園舉辦基隆捷運先期工程開工典禮。

    基隆市府交通處表示，基隆捷先期工程為基隆捷運的重要起點，為利後續捷運主體工程順利進場，基隆市府與新北市府合作，先在SB19站址百福公園周邊辦理先期工程，內容包括植栽移植、擋土排樁、建物拆除、整地開挖、排水設施暨水土保持工程、景觀復舊等項目。

    市府廿六日召開「基隆捷運推動專案小組」會議，邀請國立台灣大學土木工程學系廖慶隆教授，以「都市軌道建設與都市發展」專題演講，說明軌道建設帶動都市發展的多元開發模式，並分享其他縣市推動軌道建設結合都市發展的實務經驗，作為基隆市府未來在都市規劃與發展策略參考。

    基隆捷運第一階段路從台北市南港站經汐止到基隆八堵站，全長十五．六公里，沿線共設十三站，總經費六九六．八九億元，採中運量捷運系統，基隆境內有八堵站、七堵站、六堵站、百福站、五堵站共五站。至於第二階段八堵站到市區的路線尚未定案。

