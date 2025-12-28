士林美食街億元改造未見效 商圈空置率高

從大東路進入士林夜市入口處的黃金店面招租中。（記者孫唯容攝）

商家怨收一收的一大堆 議員質疑未帶動人潮 市場處︰近期開會研商

台北市議員林延鳳表示，市府花費一億元改造士林市場地下美食街，預期帶動觀光人潮，但附近商圈店面空置率甚至比疫情期間還高，有些攤商平日收入不到一千元，商家被迫選擇只在假日營業。

黃金店面招租 市場一樓生意平淡

記者昨實地走訪士林商圈，陰雨綿綿仍有不少日、韓、美籍觀光客到訪，但鄰近夜市的文林路上走兩步就遇到空置店面，商家店員也都站在門口聊天，連週末生意都略顯平淡，且從大東路進入士林夜市入口處的黃金店面也招租。文林路一〇一巷內有不少小吃攤商，有章魚小丸子、臭豆腐、熱豆花、生煎包、蔥抓餅，相對熱鬧有生意，但巷內店面仍有四間招租，賣雞排的老闆隨口抱怨，「做嘸生意，收一收的一大堆。」北市市場處表示，明年一月前，將邀集相關局處開會，研議士林商圈規劃，以提振商機。

士林公有市場一樓生意平淡，店家看見往來遊客，紛紛喊聲招攬生意，且有一整排店面披上帆布，疑未有攤商承租。經營射氣球店家游老闆表示，公有市場生意不夠好，平日沒有人，假日人潮相對多。

地下美食街店家︰生意穩定不錯

不過走進B1美食街則呈現不一樣的光景，販售飲料店的倪老闆表示，如果下雨地下街的生意都比外頭好，其實平日生意穩定還不錯，週六日生意會更好，覺得市府改造過後的地下街還不錯。

林延鳳建議文化帶動、舉辦活動

林延鳳指出，根據交通部觀光署公布的「二〇二四年來台旅客消費及動向調查報告」顯示，二〇二三年來台觀光客造訪的夜市第一名是士林夜市，但是二〇二四年卻讓饒河夜市超車，士林夜市落居第二。想吸引遊客需要有故事，用文化去帶動整個夜市，以台南例子來說，會在小巷內打造文藝風小店，創造許多可以打卡拍照景點，士林商圈有士林慈諴宮、神農宮等古蹟廟宇，還有北藝中心大型展演場所，商圈規模也優於市內其他短短數百公尺一條街的夜市，市府應納入不同局處，共同協力，研議每年舉辦大型活動，串連士林商圈。

產業發展局長陳俊安回應，近年士林夜市商圈消費人潮確實有減少，過去可能有包括攤商的因素，導致觀光客不來士林夜市，市府希望透過新的建設，重新做整體規劃，吸引觀光客走回來，包括針對大士林商圈的TOD（大眾運輸導向型發展）規劃以及新的行銷方案。

士林公有市場一樓生意平淡，有一整排店面披上帆布，疑未有攤商承租。 （記者孫唯容攝）

