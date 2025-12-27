八斗子打造遊艇碼頭 設逾300泊位

亞果遊艇集團昨在財政部國有財產署長曾國基見證下，由董事長侯佑霖與基隆市長謝國樑進行簽約暨啟動碼頭儀式，宣告將投資逾廿億元打造八斗子遊艇碼頭。（亞果遊艇集團提供）

亞果遊艇集團昨在財政部國有財產署長曾國基見證下，由董事長侯佑霖與基隆市長謝國樑進行簽約暨啟動碼頭儀式，宣告將投資逾廿億元打造八斗子遊艇碼頭，串聯高雄、台南、澎湖、台中、台北港、基隆六大主要港口，成為完善西海岸藍色公路的最後一塊拚圖。

謝國樑表示，八斗子遊艇泊區促參案是基隆市產業發展史上的重要轉捩點，採ROT與BOT混合模式推動，初期投資金額預計超過廿億元，將創造逾五百個就業機會，並帶動周邊產業發展。

侯佑霖表示，台灣是全球重要的遊艇製造與外銷國，但遊艇休憩與相關產業近年開始蓬勃發展。主責開發的「亞碁海洋股份有限公司」總經理姬琳補充說明，八斗子遊艇碼頭水域加陸域總開發面積約十三公頃，結合遊艇主題飯店及觀光商場規劃，串聯基隆市區與北海岸觀光廊帶；在水域設施方面將設置超過三百個泊位，包含約一百八十席水域泊位與一百五十席乾式碼頭，成為全台規模最大乾式泊船設施。

