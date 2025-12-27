為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    提升公共救護 立委建議AED增設止血包

    2025/12/27 05:30 記者陳政宇、董冠怡／台北報導

    台北捷運十九日發生隨機攻擊案。民進黨立委吳沛憶、沈伯洋等人昨在立法院召開記者會，呼籲政府全面提升公共救護的專業教育，研議於現有自動體外心臟電擊去顫器（AED）增設創傷止血包；台北市議員王欣儀也建議市府，應針對捷運站體、地下街的按摩小棧等視障從業者，提出在遭遇隨機攻擊或重大突發事件時，具體且可操作的安全指引、求援機制與演練規劃；北捷回應，未來將把視障從業人員引導疏散納入重點演練項目。

    黑熊民防教育協會理事長劉文說明，在突發暴力事件的前幾分鐘，民眾的自主救護能力是生存關鍵，但目前全台一萬五千架AED普遍缺乏專業止血器材，呼籲衛福部增設創傷止血的急救包，將止血訓練納入民防系統。吳沛憶說，提升民防是全球趨勢，應推廣緊急止血課程，從中央部會到地方團體強化緊急救護知識，以及止血帶設備的普及化。

    視障者疏散 未來將納演練項目

    王欣儀表示，視障者高度仰賴環境熟悉度，市府應對捷運站體、地下街的按摩小棧等視障從業者，提出遭遇隨機攻擊或重大突發事件時，具體且可操作的安全指引、求援機制與演練規劃；北捷回應，未來將把視障從業人員引導疏散納入重點演練項目。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播