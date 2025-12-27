提升公共救護 立委建議AED增設止血包

台北捷運十九日發生隨機攻擊案。民進黨立委吳沛憶、沈伯洋等人昨在立法院召開記者會，呼籲政府全面提升公共救護的專業教育，研議於現有自動體外心臟電擊去顫器（AED）增設創傷止血包；台北市議員王欣儀也建議市府，應針對捷運站體、地下街的按摩小棧等視障從業者，提出在遭遇隨機攻擊或重大突發事件時，具體且可操作的安全指引、求援機制與演練規劃；北捷回應，未來將把視障從業人員引導疏散納入重點演練項目。

黑熊民防教育協會理事長劉文說明，在突發暴力事件的前幾分鐘，民眾的自主救護能力是生存關鍵，但目前全台一萬五千架AED普遍缺乏專業止血器材，呼籲衛福部增設創傷止血的急救包，將止血訓練納入民防系統。吳沛憶說，提升民防是全球趨勢，應推廣緊急止血課程，從中央部會到地方團體強化緊急救護知識，以及止血帶設備的普及化。

視障者疏散 未來將納演練項目

王欣儀表示，視障者高度仰賴環境熟悉度，市府應對捷運站體、地下街的按摩小棧等視障從業者，提出遭遇隨機攻擊或重大突發事件時，具體且可操作的安全指引、求援機制與演練規劃；北捷回應，未來將把視障從業人員引導疏散納入重點演練項目。

