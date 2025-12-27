北市高強度危安演練 議員︰應加強防踩踏

北市府動員三百廿人，在捷運市政府站及市府轉運站進行高強度危安演練。 （記者羅沛德攝）

台北市政府昨天動員三百廿人，在捷運市政府站及市府轉運站進行高強度危安演練，模擬歹徒對捷運站丟擲汽油彈及持刀攻擊，圍觀民眾直呼逼真，卻說員警制伏歹徒速度太快，與實際狀況不符。市長蔣萬安在演練後表示，明年一月第三週將在人潮多的台北車站再進行一次，農曆年前則擴大至雙北聯防演練；不過，市議員洪健益認為，北市府對突發事件衍生踩踏意外的預防著墨太少。

明年一月第三週、農曆年前再辦

台北捷運公司與警察局、消防局等單位，昨下午一點在捷運市政府站及市府轉運站，演練兩名歹徒在捷運月台丟擲汽油彈，車站啟動自衛消防任務編組，進行旅客疏散；歹徒轉往市府轉運站展開無差別攻擊，警方保護民眾並制伏歹徒等。市府高層首長包括市長蔣萬安，三名副市長李四川、林奕華、張溫德，以及秘書長李泰興、兩名副秘書長俞振華及王玉芬都到場，還有多個局處首長，參與官員層級高，歷時約卅分鐘。

蔣萬安︰加速採購制伏棍、電擊棒

圍觀民眾徐先生說，大型演練可以安撫民心，情境雖逼真，但警方跟兩名歹徒對峙時間不到一分鐘，歹徒兩三下就受傷倒地，與實際狀況恐有落差；人員心態可能認為是演練，沒有太當真。

蔣萬安則認為演練每個環節都有到位，因應跨年晚會及蔡依林演唱會，市府廣場、大巨蛋預計湧入超過數十萬人，捷運各站點、車廂出入口及周邊務必確保安全。另宣布明年一月第三週將在台北車站擴大演練，農曆年前啟動橫跨雙北的聯防演練，同時允諾加速採購制伏棍、電擊棒等必要器材。

不過，前一天晚上捷運北門站因乘客持雨傘敲打車窗引起恐慌，民眾驚嚇逃竄中有人跌倒受傷。洪健益認為，市府對突發事件衍生的踩踏意外著墨太少，跨年人潮眾多，預防踩踏是重要的工作，應納入檢討並加強宣導因應做法。

