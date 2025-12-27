《項目少不好用》 北市敬老卡480點 用完的不到1成

台北市敬老卡點數可用於聯醫門診掛號費，明年度對象將由弱勢長者擴及到一般長者。（資料照）

明年7月起每月增至600點 議員促開放買牛奶 社會局允研議

台北市敬老卡點數將自明年七月起，每月點數從四八〇點增至六〇〇點。但市議員陳怡君揭露，從二〇二二年起至今年，每月將四八〇點用完的長輩都不到一成；許多長輩反映可使用項目太少「不好用」，導致「看得到、吃不到」。社會局姚淑文承諾研議增加項目，並強調敬老卡原是期望促進長者社會參與，因此以交通、文康場館為主要使用項目，若開放供消費使用，擔憂讓原本的美意消失。

請繼續往下閱讀...

議員要求增加項目 用滿、用足

台北市議會民政委員會昨審查社會局相關預算；陳怡君表示，從二〇二二年起迄今，平均只有五％至七％的長者實質用完敬老卡點數，不到一成。許多長輩反映敬老卡只能用在搭大眾運輸、運動場館及游泳池等，項目太少不好用也不實用，因此提案要求開放敬老卡可用於購買牛奶、乳製品，補充必需營養素。議員鍾佩玲也表示，編列預算就要用滿、用足，增加更多項目可供老人選擇。

姚淑文表示，北市長者逾六〇萬人，估算敬老卡使用率七成，今年預算十六億元，明年度原編列十七億元，因一月二日起可抵扣聯醫掛號費、愛心計程車補助自二月一日起加碼廿點，以及七月起增加到六〇〇點，預算增列至廿三億元，若再增加喝牛奶，恐再增加五億元，允諾研議。會議主席許淑華裁示提案通過並表示，市長蔣萬安常說每個小朋友都有牛奶喝，希望長輩也有牛奶喝。

社會局︰以交通、文康場館為主

社會局指出，敬老卡過去三年平均使用點數二〇九點，用完點數的約二．一萬人，佔已使用人數約六．〇六％。姚淑文說，敬老卡原意促進長者社會參與，以交通、文康場館作為主要使用項目，若開放消費使用，恐讓原先的美意消失。

聯醫掛號費扣點 擴大一般長者

敬老卡點數目前已增加可使用項目，包括議員林延鳳提案開放泡溫泉，正與合法溫泉業者洽談中，預計農曆年前上路；議員游淑慧提案曾提案，敬老卡點數可用於市立聯合醫院門診掛號費五〇點，明年度對象將由弱勢長者擴及到一般長者，計有廿一處門診可接受刷卡扣點；議員張文潔、王欣儀等人提案搭乘敬老愛心計程車的單趟補助點數，自六五點提高至八五點。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法