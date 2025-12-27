為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    寶來不老跨年趴 泡湯聽歌迎新年

    2025/12/27 05:30 記者黃佳琳／高雄報導
    「寶來不老跨年趴」邀請歌王巴大雄攜手黑色素樂團、全凱傑、尿布樂團等融入原民音樂風演出，陪伴民眾一邊舉杯暢飲、一邊隨著音樂搖擺迎接2026年的到來。（茂管處提供）

    「寶來不老溫泉季」卅一日晚間在美崙山溫泉渡假山莊舉辦壓軸活動「寶來不老跨年趴」，邀請歌手巴大雄攜手黑色素樂團、全凱傑、尿布樂團等融入原民音樂風演出迎接新年。

    茂管處表示，六龜適合規劃一趟從白天延續到夜晚的慢旅行程，白天可走訪山城步道、親近自然或品茗六龜原生山茶，感受山林氣息；傍晚後回到寶來不老溫泉區泡湯放鬆（見圖，茂管處提供），享受滿滿芬多精的自然體驗，再參與跨年活動。

    跨年活動現場規劃「夢想職業派對」主題，鼓勵民眾以創意職業裝扮參與活動，並可獲得園遊券回饋，結合美食餐車與舞台演出，讓跨年不只是倒數時刻，而是一段與自然同行的山城旅程。

    茂林國家風景區管理處代理處長鄭偉宏表示，東高雄素有「高雄後花園」之稱，自然資源豐富多元，同時也是高雄原生山茶的重要產地，並擁有寶來花賞溫泉公園、新威森林公園、神威天台山、諦願寺、十八羅漢山等具代表性的自然與人文景點，四季皆具魅力。

