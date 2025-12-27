高雄跨年 10吋高空花火施放240秒

高雄跨年花火將首度施放十吋大高空花火，此為模擬圖。（高市府提供）

時代大道、中華五路人行道、金鞏橋 市府推薦3處觀賞點

高雄跨年昨公布雙彩蛋，韓國「水彈女王」權恩妃將以紅色喜氣造型現身，跨年花火長達兩百四十秒，並將首度施放十吋的高空花火。

市府公開二〇二六雄嗨趴兩大亮點，首度在台灣跨年的韓國「Waterbomb水彈女王」權恩妃KWON EUNBI，預告以紅色新造型現身；「亞灣跨年花火」則長達兩百四十秒，並首度施放最大十吋高空花火，伴隨BLACKPINK「JUMP」與TWICE「ONE SPARK」的音樂節奏，重現經典與感動瞬間！

韓星權恩妃 紅色喜氣造型現身

首度擔任高雄跨年演出嘉賓的權恩妃KWON EUNBI表示「這次跨年準備非常適合新年氣氛，能和大家一起盡情享受的歌曲」，並透露打造紅色喜氣造型，為高雄「RUBI」們注入滿滿能量。

市府提到，跨年首度施放最大十吋（去年八吋）的高空花火，在時代大道周邊抬頭就能輕鬆欣賞，市府還推薦三處觀賞點，包括時代大道、中華五路人行道、金鞏橋。

市府啟動維安 確保現場秩序

鑑於北捷恐攻事件，市府針對跨年特別啟動事前維安兵棋推演與實際演練，確保跨年現場整體秩序；同時為了民眾安全及花火布設與落焰區作業，十二月卅日凌晨零點後將禁止人車進入成功橋以南、擴建路以北、成功二路以西範圍，花火施放當下也請民眾別靠近。

亞灣跨年花火將以繁星般閃耀的光點揭開序幕，接著以幾何線條般的煙火構築出「高雄─智慧之城」的光之網絡，緊扣高雄產業蛻變及不斷創新的軟實力，最終以金銀光雨覆滿夜空，展現「光」的語言及美好記憶，讓夢想在高雄的光中綻放，共同躍向二〇二六！

相關資訊可至跨年官網 https：//khnewyear.tw 查詢。

