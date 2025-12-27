為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    屏東草間彌生「南瓜」 擬赴高雄展出

    2025/12/27 05:30 記者羅欣貞／屏東報導
    位屏東縣長治鄉的農業部農業科技園區，於2010年設置的公共藝術「我的未來坐在岩石上」，是由日本知名前衛藝術家草間彌生所創作。（記者羅欣貞攝）

    長治鄉農業部農業科技園區（簡稱農科園區）內公共藝術—日本知名藝術家草間彌生作品「我的未來坐在岩石上」（見圖，記者羅欣貞攝），傳出明年擬赴高雄果嶺自然公園展出，但有園區廠商及員工表達不同意見，認為該作品是「鎮園之寶」，身價極為珍貴，不應輕易移地，「希望把南瓜留在屏東」；更有廠商已私下串連，不排除連署向農業部陳情。

    二〇一〇年農科園區籌備處以一千兩百萬元價碼，引進草間彌生大型南瓜創作立於龍騰樓標準廠房旁，草間彌生為它取名為「我的未來坐在岩石上」，期待農科的繁榮與發展，這座五．二公尺高、玻璃纖維材質的南瓜作品，經過十餘年的增值，推估目前身價已近兩億元。

    最近傳出高雄市政府希望商借該件作品赴果嶺自然公園展出，在農科園區內部引發激烈討論，有廠商及員工認為，南瓜造型作品和農業科技契合，送去曾是高爾夫球場的果嶺公園展出有點不搭；並擔心身價這麼高的藝術品搬來搬去會受損，尤其它是農科的「鎮園之寶」，一但搬移恐有破壞風水之虞。

    農科園區管理中心主任謝勝信昨日證實，初步規畫將以互展方式進行，農科借出草間彌生的作品「我的未來坐在岩石上」至果嶺自然公園展出，高雄市則借出市立美術館典藏的朱銘作品一件到農科展出，這是互惠共好，行政作業已經完備，預計互展展期在明年農曆年前至年底，搬運過程均由專業人士執行，全程均有保險。

