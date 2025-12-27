屏東「貓洞」市集 萬倉街鐵路橋下登場

「NEKO MARKET」現場還佈置一座「福貓臨門 洞見幸福」貓咪造型門。（記者羅欣貞攝）

屏東全新品牌市集「NEKO MARKET」昨起在屏東市萬倉街鐵路橋下廊道登場，以屏東在地職人及品牌、寵物、親子為主題，集結手作、文創商品、特色美食、遊戲超過百攤，並推廣寵物植入晶片、動物認養等友善寵物理念，縣長周春米傍晚搖鈴開市，為三天的市集活動揭幕。

打造「NEKO MARKET」品牌

屏東市萬倉街經縣府改造後，成為城市新亮點，縣府規劃「NEKO MARKET」品牌市集從十二月底至明年二月連續三個月辦理三場，時間從下午四點到晚上九點，名稱還隱藏著屏東人才知道的小秘密與趣味。

周春米說，過去萬倉街與仁愛路交接口有個在地人都熟悉的「貓洞」，貓洞雖然配合鐵路高架化消失，但仍在屏東人的記憶裡，然而對外地人來說，「貓洞」聽起來像是貓咪穿梭的小洞，所以取日文「NEKO」貓為名，也有萌寵可愛的意思，既勾起遊客興趣又巧妙鏈結在地情感。

月底至明年2月 3個月辦理3場

NEKO MARKET市集第一場於昨起至廿八日登場，吉祥物「阿財」就是隻招財的福貓，現場除一隻高達四米的大阿財坐鎮賣萌外，還佈置一座「福貓臨門 洞見幸福」貓咪造型門，昨開幕現場還準備一百碗貓掌湯圓分送民眾。

周春米推薦外地遊客搭火車就可以來逛，因為萬倉街就在屏東火車站旁，緊鄰知名的屏東民族夜市，逛市集買屏東好物還能品嚐屏東特色風味小吃，幸福感滿滿。

縣府傳播處表示，NEKO MARKET市集好康多，第一場配合政府普發萬元，推出消費集點抽獎活動，民眾消費滿一百元集一點，集滿十點可參加抽獎，有五十吋電視、iPad、Apple Watch、超商禮券等超過千項，第二場為明年一月三十日至二月一日，第三場二月廿七日至三月一日。

屏東縣全新品牌市集「NEKO MARKET」昨起在屏東市萬倉街鐵路橋下廊道登場。（記者羅欣貞攝）

