為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    屏東「貓洞」市集 萬倉街鐵路橋下登場

    2025/12/27 05:30 記者羅欣貞／屏東報導
    「NEKO MARKET」現場還佈置一座「福貓臨門 洞見幸福」貓咪造型門。（記者羅欣貞攝）

    「NEKO MARKET」現場還佈置一座「福貓臨門 洞見幸福」貓咪造型門。（記者羅欣貞攝）

    屏東全新品牌市集「NEKO MARKET」昨起在屏東市萬倉街鐵路橋下廊道登場，以屏東在地職人及品牌、寵物、親子為主題，集結手作、文創商品、特色美食、遊戲超過百攤，並推廣寵物植入晶片、動物認養等友善寵物理念，縣長周春米傍晚搖鈴開市，為三天的市集活動揭幕。

    打造「NEKO MARKET」品牌

    屏東市萬倉街經縣府改造後，成為城市新亮點，縣府規劃「NEKO MARKET」品牌市集從十二月底至明年二月連續三個月辦理三場，時間從下午四點到晚上九點，名稱還隱藏著屏東人才知道的小秘密與趣味。

    周春米說，過去萬倉街與仁愛路交接口有個在地人都熟悉的「貓洞」，貓洞雖然配合鐵路高架化消失，但仍在屏東人的記憶裡，然而對外地人來說，「貓洞」聽起來像是貓咪穿梭的小洞，所以取日文「NEKO」貓為名，也有萌寵可愛的意思，既勾起遊客興趣又巧妙鏈結在地情感。

    月底至明年2月 3個月辦理3場

    NEKO MARKET市集第一場於昨起至廿八日登場，吉祥物「阿財」就是隻招財的福貓，現場除一隻高達四米的大阿財坐鎮賣萌外，還佈置一座「福貓臨門 洞見幸福」貓咪造型門，昨開幕現場還準備一百碗貓掌湯圓分送民眾。

    周春米推薦外地遊客搭火車就可以來逛，因為萬倉街就在屏東火車站旁，緊鄰知名的屏東民族夜市，逛市集買屏東好物還能品嚐屏東特色風味小吃，幸福感滿滿。

    縣府傳播處表示，NEKO MARKET市集好康多，第一場配合政府普發萬元，推出消費集點抽獎活動，民眾消費滿一百元集一點，集滿十點可參加抽獎，有五十吋電視、iPad、Apple Watch、超商禮券等超過千項，第二場為明年一月三十日至二月一日，第三場二月廿七日至三月一日。

    屏東縣全新品牌市集「NEKO MARKET」昨起在屏東市萬倉街鐵路橋下廊道登場。（記者羅欣貞攝）

    屏東縣全新品牌市集「NEKO MARKET」昨起在屏東市萬倉街鐵路橋下廊道登場。（記者羅欣貞攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播