人工生殖、凍卵、待產 台東啟動補助

台東縣府為提高生育率，啟動「台東縣守護婦幼幸福助孕補助及媽咪待產包」計畫，針對人工生殖、凍卵、待產提供補助。（記者黃明堂攝）

為支持家庭生育規劃，台東縣府宣布明年元月啟動「台東縣守護婦幼幸福助孕補助及媽咪待產包」計畫，針對人工生殖、凍卵、待產提供補助，減輕不孕夫妻及進行凍卵女性之經濟壓力，建構友善生育環境，提升台東縣生育率。

明年元月推出 最高6萬元

縣長饒慶鈴指出，台東因地理環境特殊，許多民眾求子需往返外縣市，耗費大量時間與經濟成本。因此，衛生局特別訂定每年最高六萬元的補助計畫，作為民眾最強的後盾。其中，不孕夫妻試管嬰兒補助的申請資格十分友善，只要夫妻任一方設籍台東縣滿六個月即可申請，每年以一次為限。此計畫主要適用於治療費用超出衛生福利部國民健康署現有補助方案範圍的部分。

此外，現代女性多元的生涯規劃，縣府重視女性生育保存，推動「預約未來的幸福」凍卵補助。凡是本人或配偶為二十五歲至未滿四十五歲，且設籍台東縣滿六個月的女性，皆可申請卵巢健康檢查、排卵藥物及取卵手術補助，補助金額最高為六萬元整。

除了助孕補助外，縣府更準備了「媽咪待產包」。在台東縣內合作醫院產房或待產室報到並完成住院手續的孕婦，不論戶籍與國籍，皆可獲贈一份內含產後護理實用物資的待產包。

