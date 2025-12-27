為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    四湖三條崙海水浴場 斥資1.37億翻新

    2025/12/27 05:30 記者李文德／雲林報導
    雲林縣府投入1.37億元經費針對三條崙海水浴場周邊環境進行改善。（記者李文德攝）

    整修衝浪區沙灘、堤岸和棧道 更新部分老舊步道 2027年初完工

    雲林四湖三條崙海水浴場是雲林最大海洋遊憩場域，但設施老化及海岸環境變遷而逐漸式微，近年縣府在此舉辦各項水上活動，成功吸引人潮，考量場域發展，縣府自籌一．三七億元改善周邊環境，三公頃的衝浪區沙灘將進行整理，同時修復堤岸等，預計二〇二七年初完工。

    水陸面積36公頃 雲林最大海洋遊憩場域

    三條崙海水浴場水陸面積共卅六公頃，逾六十年歷史，早年每逢暑假人聲鼎沸，但因大環境改變，人潮漸流失，縣府為重新吸引人潮，近年推動雲西海洋音樂季、風箏衝浪節，每年度可以吸引數十萬民眾造訪，讓海水浴場再獲新生。

    當地民眾認為，看見人潮回流到海水浴場固然好，但周邊設施及環境仍有待改善，如園區內步道老化缺乏修繕，衝浪區部分設備老舊，盼周邊環境得以改善。

    水利處副處長吳文能表示，縣府自籌經費進行環境改善，工程包括將三公頃的衝浪區進行拋石坡面加固、沙灘整理、泥灘置換、堤岸及既有棧道修復，強化海水浴場結構安全。此外園區內部分老舊步道也將一併更新。

    增兩座共40噸水塔 後續辦理綠丘植生帶

    吳文能指出，海水浴場目前僅有四座共廿公噸水塔，不過觀光人潮增加，相關民生用水也會提升，將再新增兩座共四十噸水塔，符合遊客用水需求，後續也會逐步辦理綠丘植生帶、海岸地景藝術，讓海水浴場煥然一新。

    雲林縣副縣長謝淑亞主持開工動土典禮，她表示，縣府將持續與中央合作、與地方攜手，讓這項工程如期、如質完工，成為雲林向海發展的一個里程碑。

