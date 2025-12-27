力拚過半 民進黨台南市議員擬提名33席

為提早備戰二〇二六年地方大選，團結因應當前情勢，民進黨台南市黨部通過各選區議員提名建議席次。市黨部主委郭國文強調，以議會過半為最大目標，十三選區共建議提名卅三席（台南市議員總席次為五十七席）。

本屆民進黨籍南市議員有廿八席，郭國文說，下屆議員選舉建議提名卅三席，是以力拚議會過半為最大目標、評估部分選區人口結構變動因地制宜，綜合考量應選席次變動、黨籍現任人數以及上次提名人數參酌來考量。另為擴大原住民族服務量能，原住民提名將採合作關係，評估暫不提名。

經市黨部執委會討論後，部分選區建議提名席次雖有進行調整，惟仍以維持現任席次為基礎，並尋求擴大版圖為目標，持續深化民主首都理念，團結爭取選民支持，將呈報黨中央依程序審議後正式通過。

建議提名席次：第一選區（大新營區）三席、第二選區（大北門區）三席、第三選區（曾文區）二席、第四選區（山區）一席、第五選區（南科區）四席、第六選區（安南區）三席、第七選區（永康區）三席、第八選區（北區、中西區）四席、第九選區（安平區、南區）四席、第十選區（東區）三席、第十一選區（南關線區）三席、第十二及十三選區（平地、山地原住民）〇席。

