為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    台南YouBike新制 明年起未加保不能租借

    2025/12/27 05:30 記者洪瑞琴／台南報導
    台南YouBike明年起全面免費加保傷害險，未完成投保將無法租借YouBike。（記者洪瑞琴攝）

    台南YouBike明年起全面免費加保傷害險，未完成投保將無法租借YouBike。（記者洪瑞琴攝）

    明年一月一日起，台南YouBike全車種將全面納入「公共自行車傷害險」免費加保，不論是YouBike 二．〇、二．〇E，或過去未納保的單次租借，都一併受到保障。但須注意，未完成投保的會員，將無法租借YouBike，正式實施「先投保、再騎車」。

    台南市交通局局長王銘德表示，台南YouBike系統啟動以來即同步提供會員免費加保傷害險，投保比例已超過九成。這項新制也與台北及其他縣市接軌，南高屏生活圈同步納入。明年起只要是YouBike會員，都須先完成「公共自行車傷害險」免費加保，才能租借YouBike。尚未投保的民眾，可透過微笑單車官方網站或APP登入會員帳號，依指示操作即可完成。

    交通局說，傷害險是以實際騎乘者為被保險人，須本人使用票卡租借才有保障。完成投保後，不僅在台南，全台YouBike服務縣市騎乘皆適用。若騎乘期間不幸發生意外，最高理賠金額達一百萬元，住院每日最高可申請一千元，相關資訊可至微笑單車官方網站查詢。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播