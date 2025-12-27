台南YouBike新制 明年起未加保不能租借

台南YouBike明年起全面免費加保傷害險，未完成投保將無法租借YouBike。（記者洪瑞琴攝）

明年一月一日起，台南YouBike全車種將全面納入「公共自行車傷害險」免費加保，不論是YouBike 二．〇、二．〇E，或過去未納保的單次租借，都一併受到保障。但須注意，未完成投保的會員，將無法租借YouBike，正式實施「先投保、再騎車」。

台南市交通局局長王銘德表示，台南YouBike系統啟動以來即同步提供會員免費加保傷害險，投保比例已超過九成。這項新制也與台北及其他縣市接軌，南高屏生活圈同步納入。明年起只要是YouBike會員，都須先完成「公共自行車傷害險」免費加保，才能租借YouBike。尚未投保的民眾，可透過微笑單車官方網站或APP登入會員帳號，依指示操作即可完成。

交通局說，傷害險是以實際騎乘者為被保險人，須本人使用票卡租借才有保障。完成投保後，不僅在台南，全台YouBike服務縣市騎乘皆適用。若騎乘期間不幸發生意外，最高理賠金額達一百萬元，住院每日最高可申請一千元，相關資訊可至微笑單車官方網站查詢。

