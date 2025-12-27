一張TPASS三地通 嘉嘉南999無限搭

台南市長黃偉哲（中）、嘉義縣長翁章梁（左三）和嘉義市長黃敏惠（右三）宣布嘉嘉南999TPASS方案啟動。（記者楊金城攝）

公共運輸都可搭乘 大幅降低通勤與通學成本 提升跨縣市來往便利性

「嘉嘉南999無限搭」TPASS定期票方案昨天上線開賣，嘉嘉南生活圈公共運輸邁入「一票跨三地」新階段，可大幅降低通勤與通學成本，提升民眾跨縣市移動的便利性。

搭配「嘉義799」通勤、觀光更方便

台南市長黃偉哲、嘉義縣長翁章梁與嘉義市長黃敏惠共同宣布啟動「嘉嘉南999無限搭」TPASS，黃偉哲表示，台南在九月推出「799大台南公車＋南嘉台鐵無限搭」後，短短三個月銷量已突破六千筆，顯示跨縣市定期票確實符合民眾需求，再推出「嘉嘉南999無限搭」方案，同步搭配嘉義縣市和台南市合作推出的「嘉義799無限搭」，讓通勤、通學與出遊觀光更加完整，感謝交通部的支持，以及嘉嘉南通力合作，才能讓嘉嘉南生活圈的交通整合一步到位。

台南發行6種定期票 全國最多

黃偉哲強調，提供民眾更便利的交通服務是政府責無旁貸的任務，台南市作為嘉嘉南、南高屏生活圈的交通樞紐，透過MeNGO平台已發行六種不同運具組合的TPASS定期票方案，全國選擇最多，大幅減輕民眾的通勤成本。

翁章梁表示，「嘉嘉南999無限搭」方案，不管是台鐵、公車或者是YouBike都可以使用，通勤族每月省很大，也歡迎長青朋友藉此暢遊嘉嘉南景點。

黃敏惠指出，感謝台南市政府在這次TPASS的運作，不斷整合，大家一起合作，對通勤族、學生和觀光遊客提供更大幫助。

涵蓋台鐵大林至中洲站和沙崙支線

台南市交通局局長王銘德說，「嘉嘉南999無限搭」定價為九九九元，包含大台南公車、嘉義縣市區公車、嘉義縣幸福巴士／幸福小黃、嘉義縣公路客運、嘉義市市區公車、嘉嘉南地區YouBike及台鐵（北至嘉義大林站、南至台南中洲站，並涵蓋沙崙支線），完善嘉嘉南地區點到點的公共運輸接駁轉乘最後一哩路。

嘉市議員王浩籲增設公車站點

因嘉義市西北、南側區域，公車站點覆蓋率仍低，嘉義市議員王浩建議應增設公車站點，嘉義市交通處說，因應嘉義市區鐵路高架化計畫，明年檢討嘉市公車路網，如有需要增設站點，將會勘研議。

