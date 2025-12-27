為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    彰化明年禁廚餘養豬 不設寬限期

    2025/12/27 05:30 記者張聰秋／彰化報導

    彰化縣將於明年一月一日起全面禁止以廚餘養豬，且不設一年緩衝期。縣議員曹嘉豪昨天在議會質詢時轉述養黑豬業者陳情，盼縣府比照部分縣市給予寬限期。不過，環保局長江培根指出，中央給予一年緩衝期，主要是考量部分縣市廚餘去化困難，整體政策方向仍希望提前執行，彰化縣決議明年元旦正式上路，請業者配合。

    曹嘉豪表示，業者反映中央表明，只要願意配合裝設監視系統、蒸煮溫控設備，並在清運車輛加裝GPS，就可納入管理機制，改以飼料養豬，成本是廚餘養豬的兩倍，縣府若要禁用，至少應給予基本的緩衝期，否則難以因應。

    江培根指出，彰化縣早已明文禁止事業廚餘養豬，並自今年十月二十二日台中發生非洲豬瘟疫情後，配合中央政策公告禁止。這段期間，環保局也與縣內三十三家廚餘養豬業者成立通訊群組，多次提醒彰化將提前實施禁令，請業者勿再裝設相關AI自動監測設備，多數業者均表示配合，養豬協會多次表達支持禁用廚餘，避免單一事件衝擊本土養豬產業。

    江培根進一步說，全面禁用的關鍵考量，在於稽查人力不足，加上不少陳情案件與廚餘處理過程產生異味有關，影響環境衛生，因此縣府決定明年元旦起全面禁用廚餘養豬。

