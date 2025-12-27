為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    台鐵集集線1/5復駛 打造彩繪列車

    2025/12/27 05:30 記者吳亮儀／台北報導

    台鐵公司昨宣布台鐵集集支線將自明年一月五日起恢復通車到集集站，為歡慶復駛並推動地方鐵道觀光，自復駛日起推出「彩繪專開列車大禮包」等系列慶祝活動。

    集集線水里段在二〇二一年八月因發生嚴重崩塌，致隧道及鐵軌受損而封閉通行，只能行駛到濁水站，經進行邊坡、隧道及路線整治工程，全面強化基礎設施與行車安全後，明年一月五日起恢復通車到集集站。

    台鐵公司表示，復駛活動最大亮點是由集集鎮公所邀請地方藝術家洪易，打造集集線專屬彩繪列車。洪易作品以充滿正能量與細膩觀察力著稱，風格呈現熱情流線、華麗繽紛且可愛親切，極具視覺感染力，且設計巧妙結合集集線在地特色，將於於復駛當日首度亮相，為鐵道旅遊注入嶄新藝術風貌。

    販售大禮包 限量150份

    台鐵公司表示，今年十二月廿九日上午九時起，將在台中站七號窗口販售「彩繪專開列車大禮包」，每份禮包售價三九九元（僅收現金），內含集集站紀念月台套票、台中至集集間彩繪列車單程乘車券及專屬夾鏈包，限量一五〇份，售完為止。

    凡購買大禮包者，憑禮包內的彩繪列車乘車券，即可在一月五日搶先體驗首班復駛彩繪列車前往集集站，參與集集線復駛活動。

