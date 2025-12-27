為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    南投市山坡地解編 首波17公頃獲核定

    2025/12/27 05:30 記者張協昇／南投報導
    南投市土地發展有重大突破，農業部核定17.07公頃、共699筆山坡地解編。 （ 南投市公所提供）

    南投市土地發展有重大突破，農業部核定17.07公頃、共699筆山坡地解編。 （ 南投市公所提供）

    南投市山坡地解編有重大進展！市公所推動「山坡地範圍劃出計畫」，近日獲得農業部核定劃出十七．〇七公頃共六九九筆土地。市長張嘉哲表示，山坡地解編將不再受「水土保持法」嚴格限制，土地開發將可以省錢、省時，有效減輕開發負擔，大幅提升土地利用價值，為南投市注入經濟新活水。

    不再受「水土保持法」嚴格限制

    南投縣九十五％土地是山坡地，土地開發受到「水土保持法」嚴格限制，尤其早期受限於測量技術，部分平坦地被誤劃入山坡地範圍，導致過去民眾在申請建築或開發時，不僅行政程序繁瑣，還必須額外聘請專業技師撰寫水土保持計畫，並繳納「山坡地開發利用回饋金」，造成民眾時間與金錢負擔。

    以三興里為主 共699筆土地

    南投市公所指出，此次獲得農業部核定劃出的土地為「三塊厝段」，範圍以三興里為主共六九九筆土地，解編後將帶來三大效益，第一可免除水保計畫與開發回饋金，減輕負擔；其次是簡化土地開發程序，縮短數月審查期；最後是回歸一般土地管制後開發更有彈性，能吸引企業投資、帶動就業，全面活絡地方經濟並提升土地價值。

    6個里解編計畫正進行修正調整

    市公所表示，公所也正擴大檢討包含永豐里、新興里、平山里、漳和里、三民里及三興里等六個里的永新段、成功段、南崗段等八個地段的山坡地解編計畫，該區域面積約一八五公頃，共計七二二一筆土地，已於今年三月召開地方說明會，並於八月提送縣政府初審，正積極依照縣府提出的修正意見進行調整，將盡速再次提送審查，盼早日達成解編目標。

