台中跨年晚會、五月天演唱會 10類物品禁帶

北捷隨機傷人事件後，台中跨年晚會與大型演唱會維安升級，訂出行李箱等十大類物品，禁止攜帶，台中跨年晚會卅一日開唱，眾所矚目的五月天巡迴演唱會台中場，將於廿七日起在洲際棒球場登場，中央公園跨年演唱會動員高達七〇〇名警力，設置六處安檢點，五月天演唱會設有八個安檢點，今年特別規定不能攜帶行李箱入場，現場不提供寄放行李箱，民眾要多加留意。

設安檢點 不能攜帶行李箱入場

台中警方指出，為防止模仿事件或類似情況再次發生，水湳中央公園跨年會場預估有逾廿萬人湧入，六處安檢門出入口提高安全檢查措施，提醒民眾入場時務必配合安檢人員指示，短暫脫下口罩，打開隨身包包查驗有無攜帶刀械與危險物品；五月天演唱會六場次，每場預計吸引超過二萬名觀眾到場，在洲際棒球場周邊設有八個安檢門，除了查驗票券，工作人員也會請民眾打開隨身包檢查。

遙控無人機、啵啵球等都被禁止

警方指出，活動現場禁止攜帶以下各類（違禁）物品：槍枝、化學危險物品、毒品、燃油瓦斯、不明用途粉末或液態物、易碎物品及剪刀飛鏢等尖銳物品、棍棒、任何可投擲發射物品、遙控無人機、啵啵球或行李箱登機箱。

台中市府指出，參與跨年活動的市民，務必配合現場警力與工作人員指示，勿攜帶上述物品，外縣市民眾若攜帶行李箱，請寄放旅館或放置車站投幣式置物箱，會場不提供保管行李箱服務，請多加留意，避免跨年掃興。

