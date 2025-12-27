獻給東勢「愛的禮物」 許良宇圖書館啟用

圖書館內部設計有許多巧思，讓小朋友也開心閱讀。（記者廖耀東攝）

台中山線最美圖書館亮相！凝聚愛心、承載祝福的東勢「許良宇圖書館」，廿六日於歲末時節溫暖啟用，是獻給東勢、也獻給市民的一份「愛的禮物」，市長盧秀燕出席啟用典禮時表示，這是一座愛的圖書館，不僅象徵公共建設的完成，更是城市以閱讀回應關懷、以文化傳遞愛的具體展現。

前台紙董事長許良宇二〇一七年因車禍離世，享年卅八歲，企業家父母許景堂、李碧虹為紀念愛子，捐出愛子遺產一．二億在東勢家鄉興建「許良宇圖書館」，並捐贈給台中市府。

文化局表示，市府亦編列逾七三〇〇萬元進行裝修與停車場經費，並在龍寶建設承接這份珍貴託付下，結合多家共善廠商捐建建材、總價值逾三七〇〇萬元，公私協力將對孩子的思念與祝福，轉化為全民共享的公共資產。

盧秀燕表示，建築師的設計，將許良宇的名字高高置於圖書館上，就像山城一座愛的燈塔，守護、照亮著大家，他的光輝與愛永遠留存。

全新落成的許良宇圖書館為三樓的現代建築，搭配暖黃燈光，展現圖書館溫馨書香氛圍，以分齡、分眾規劃設計，一樓特展區展示東勢在地醬油產業，館內同步導入全館手機借書服務，並設置全市首座結合停車場的「還書得來速」，讓閱讀融入日常。

許良宇圖書館設計感十足，是東勢新地標。 （記者張軒哲攝）

