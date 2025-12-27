為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    獻給東勢「愛的禮物」 許良宇圖書館啟用

    2025/12/27 05:30 記者張軒哲／台中報導
    圖書館內部設計有許多巧思，讓小朋友也開心閱讀。（記者廖耀東攝）

    圖書館內部設計有許多巧思，讓小朋友也開心閱讀。（記者廖耀東攝）

    台中山線最美圖書館亮相！凝聚愛心、承載祝福的東勢「許良宇圖書館」，廿六日於歲末時節溫暖啟用，是獻給東勢、也獻給市民的一份「愛的禮物」，市長盧秀燕出席啟用典禮時表示，這是一座愛的圖書館，不僅象徵公共建設的完成，更是城市以閱讀回應關懷、以文化傳遞愛的具體展現。

    前台紙董事長許良宇二〇一七年因車禍離世，享年卅八歲，企業家父母許景堂、李碧虹為紀念愛子，捐出愛子遺產一．二億在東勢家鄉興建「許良宇圖書館」，並捐贈給台中市府。

    文化局表示，市府亦編列逾七三〇〇萬元進行裝修與停車場經費，並在龍寶建設承接這份珍貴託付下，結合多家共善廠商捐建建材、總價值逾三七〇〇萬元，公私協力將對孩子的思念與祝福，轉化為全民共享的公共資產。

    盧秀燕表示，建築師的設計，將許良宇的名字高高置於圖書館上，就像山城一座愛的燈塔，守護、照亮著大家，他的光輝與愛永遠留存。

    全新落成的許良宇圖書館為三樓的現代建築，搭配暖黃燈光，展現圖書館溫馨書香氛圍，以分齡、分眾規劃設計，一樓特展區展示東勢在地醬油產業，館內同步導入全館手機借書服務，並設置全市首座結合停車場的「還書得來速」，讓閱讀融入日常。

    許良宇圖書館設計感十足，是東勢新地標。 （記者張軒哲攝）

    許良宇圖書館設計感十足，是東勢新地標。 （記者張軒哲攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播