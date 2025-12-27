為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    台中新民街倉庫群修復延宕 盧秀燕挨批跳票

    2025/12/27 05:30 記者蘇孟娟／台中報導
    台中市斥資三．二億推動新民街倉庫群修復，將延到明年初二度招標。（記者蘇孟娟攝）

    台中市斥資三．二億推動新民街倉庫群修復，將延到明年初二度招標。（記者蘇孟娟攝）

    估需3.2億經費 12月初第二次招標喊卡 將延到明年初 預計2028年才完工

    台中市斥資三．二億推動新民街倉庫群修復計畫，十一月首次招標流標，原訂十二月初第二次招標卻因廠商對預算有疑義臨時喊卡，文化局調整招標項目將延到明年初二度招標；民進黨市議員鄭功進批相關進度一再延宕，不但台中市長盧秀燕卸任前無法完工，甚至要到後年才能完工，斥根本「跳票女王」。

    審酌各界意見 文化局調整招標項目

    新民街倉庫群原規劃作國家漫畫博物館址之一，因國漫館改址到台中刑務所官舍群設置，市府改成「台中流行音樂產業孵化基地」，該地二〇二三年由台鐵點交給台中市府後，文化局提修復再利用計畫，估需三．二億進行修復，原定去年動工，但相關修復計畫延遲到今年十一月四日才第一次開標，卻因僅一家投標而流標，文化局原訂十二月十日二度開標，卻又臨時喊卡。

    文資處指出，因新民街倉庫群十棟建築中有兩棟為市定古蹟、八棟歷史建築，廠商認為修復計畫預算偏低，經審酌各界意見後，決定調整發包項目，採減項發包，目前建築師修改設計圖中，預計延到明年初才能二度上網招標，第二次招標只要一家廠商投標即可，順利的話明年可動工，預計二〇二八年修復完工再利用。

    鄭功進︰點交一年餘 不見修復動靜

    鄭功進痛批，新民街倉庫群地點絕佳，就在台中火車站旁，近來車站周邊發展快速，但新民街倉庫群點交一年餘，不見修復動靜，盧市府在東南區的建設有限，新民街倉庫群再利用又一拖再拖，根本是「跳票女王」，且定位不明，憂成「第二座蚊子館」。

    台中州廳修復 預計明年8月完工

    台中市目前文資建築包括國定古蹟台中州廳修復預計明年八月完工，屆時文化局將遷入，市定古蹟摘星山莊因屋頂漏水等，今年四月動工進行修繕，預計明年底完工並委外營運；另有歷史建築包括林森路七十五號及朝陽街、四維街日式宿舍等歷史建築正進行修復工程，林森路七十五號日式宿舍預計明年過完年完工，將委外營運，另兩處年底完工，朝陽街宿舍群作西區里民活動空間，四維街宿舍群也將委外營運。

