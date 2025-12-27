明起逐步回暖3天 東北季風又來了

合歡山從昆陽到武嶺昨日積雪最厚近十公分，追雪民眾開心堆起冰雪小鴨。（臺灣追雪團LINE群組提供）

冷氣團發威，台灣各地高山降雪白頭。中央氣象署預報，今天低溫仍僅有十二度到十六度，但明、後天會回暖，下週二東北季風又開始增強，跨年夜開始濕涼且持續到下個週末。

氣象署預報員蔡伊其表示，今天雖然大陸冷氣團減弱，但北部及東北部天氣仍冷、中南部日夜溫差大。降雨部分，桃園以北、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，新竹以南山區有零星短暫雨。

請繼續往下閱讀...

蔡伊其指出，北部和東北部的氣溫在廿八日才開始回升，北部、東北部白天可達廿三度，中南部約廿四度到廿五度，下週一溫度還會再往上升一度左右。

「下週二又有一波東北季風報到，下週三起開始濕涼到下週末。」蔡伊其說，下波東北季風威力不算強，主要是從下週三起影響，北部白天溫度約廿一度到廿二度，低溫剩下十五度到十八度，至少持續到下週五。

昨日台灣高山紛紛降雪，合歡山從昆陽到武嶺昨日積雪最厚近十公分，追雪民眾開心堆起冰雪小鴨；玉山昨清晨也短暫降雪，主峰石碑冰封白了頭，山頭凍成「大冰庫」。

玉山國家公園管理處表示，玉山氣象站昨清晨出現短暫降雪，主峰因有下雪與冰霰，步道有結冰和霧淞，山友心須抓緊鐵鍊才能緩慢通過，提醒山友上山務必評估自身的能力，千萬不要貿然登頂。

