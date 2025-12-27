托育團體憂監管雲侵幼童隱私

中華孕嬰童教保聯合總會今天上午在立法院群賢樓外舉行「監管雲讓幼童曝露於不可控風險」記者會，現場業者、家長手持娃娃玩偶與標語，表達支持重判真正施虐者，反對錯誤政策轉嫁風險—托嬰第一線，呼籲回到真正的兒童保護的訴求。（記者田裕華攝）

衛福部：備份機制非即時監看 調閱有嚴格程序

托嬰中心兒虐案頻傳，為防止監視畫面「被消失」，衛福部擬修「兒童托育服務法」，規劃設立「監管雲」，要求托嬰中心將監視器畫面上傳雲端備存，引發部分教保團體反彈，昨赴立法院陳情，質疑恐有隱私與資料外洩風險。衛福部強調，該制度並不是即時監看，而是為保護兒童安全、保存關鍵證據，影像僅在符合法定事由與程序下，才能依法調閱。

中華孕嬰童教保聯合總會昨號召各地托育中心協會代表赴立法院前陳情，現場高喊「拒絕影像上傳」、「托育人員需要尊嚴」等口號，認為政策侵害孩童隱私權跟人權，呼籲立院撤回「監管雲」相關修法。

中華孕嬰童教保聯合總會總會長蔣叔融表示，他們擔憂托嬰中心影像必須上傳雲端，但分不清楚誰要管理相關影像，每天擔心駭客竊取資料的恐懼。「政府有誰可以保證，小朋友的私密處不會外洩？」一位陳姓母親哽咽地說，「不是每個媽媽、爸爸都接受把隱私在外面曝光。」

社家署署長周道君指出，「監管雲」在立法草案研擬過程中，已多次與業界交換意見，外界疑慮多源自對制度定位的誤解。他強調，影像上傳雲端的本質是「備份機制」，僅在發生重大事件、需要釐清責任時，才會依法調閱，「並不是隨時有人坐在螢幕前監看托育現場」。

兒童托育服務法 持續協商中

周道君說，影像將上傳至主管機關指定的雲端空間，未來在儲存設備、資安防護、調閱條件、程序、保存年限與銷毀方式等，都會訂有嚴格規範。後續執行細節，仍將持續與業者及家長團體溝通，尋求共識。

周道君指出，過去曾發生「影像未錄、畫面毀損或調不到資料」的情況，現行制度雖可對違規機構裁罰，但無法彌補事後無法釐清真相的問題，影像備份制度正是為了補強這項缺口，對家長與機構其實都是一種保障。

衛福部次長呂建德也表示，「兒童托育服務法」仍在立法院協商中，待法案通過後，衛福部將邀集家長、托育人員與業界代表研擬子法，明確規範影像上傳目的、查閱對象、程序、保存期限與銷毀機制，並同步強化資安防護，兼顧兒童安全與隱私權益。

