藍白卡總預算 逾7千新生兒母恐領無10萬補助

衛福部社會保險司指出，在總預算尚未通過前，約七千多名沒有任何社會保險身分的新生兒生母，恐怕一塊錢都領不到。（資料照）

明年度中央政府總預算至今仍卡在立法院，距離二〇二六年只剩短短幾天，若預算無法壓線通過，首當其衝的是多項元旦新制，其中包括「每生一胎可請領十萬元」的生育補助政策，衛福部社會保險司指出，在總預算尚未通過前，約七千多名沒有任何社會保險身分的新生兒生母，恐怕一塊錢都領不到。

明年新制將上路 預算仍卡立院

因應少子女化，衛福部規劃自明年元旦起新增「國民年金保險被保險人暨未參加相關社會保險之我國籍新生兒生母生育補助」政策，新制上路後，國保被保險人請領生育給付後，每胎可再由政府補助差額，合計達十萬元，至於未參加任何社會保險的新生兒生母，則可直接領取每胎十萬元補助，雙胞胎以上者依比例增給。

請繼續往下閱讀...

無任何社會保險族群 一毛都領不到

社保司說明，現行生育給付屬於例行性的社會保險支出，具有國保、勞保、農保、公保或軍保身分的被保險人，即使總預算尚未通過，仍可依既有制度照常核發，只是過去各類社會保險的生育給付金額不一，政府規劃透過補助差額，將生育補助統一拉齊至每胎十萬元，這部分會受到影響。

以國民年金保險為例，明年因投保金額調高，生育給付約可領取二個月、合計約四萬元，其餘約六萬元透過補助差額補足至十萬元。沒有參加任何社會保險者的一次性十萬元生育補助，屬於新增的少子女化計畫，經費來自公務預算，須待立法院完成總預算審查後，才能撥款發放。

社保司指出，受影響最明顯的就是沒有任何社會保險身分的族群，依二〇二四年出生人數交叉比對資料，初步估計約有七一四四名新生兒生母屬於這一類，在總預算通過前，無法請領任何生育補助，須等立法院完成預算審查後才能動支。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法