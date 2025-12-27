實現18歲公民權 內政部：須修憲

表格

若能完備相關法制 2028年總統大選有望迎來18歲首投族

立法院會昨三讀通過「青年基本法」，明定青年指十八歲以上、卅五歲以下者，並將十八歲公民權入法，可依法行使選舉、罷免、創制、複決權，本法施行之日起二年內完備相關法制。最快二〇二八年總統大選有望迎來十八歲首投族。

對於十八歲公民權入法議題，內政部表示，立法院昨天也通過附帶決議，「為積極實現十八歲公民權之願景，立法院應研議進行修憲程序，並完備相關法制」，因此內政部將依立法院修憲結果，配合辦理修正兩項選罷法有關選舉人年齡規定。

「青年基本法」條文中也載明「中央政府為辦理青年發展相關事項，應設置青年發展基金新台幣一百億元，並於本法施行後五年內分年編列預算。前項基金來源如下：一、中央政府循預算程序之撥款。二、基金孳息。三、人民、事業或團體之捐助。四、其他收入。」

另條文規定，政府應訂定青年就業、青年創新及創業、青年生育、青年運動等政策。中央主管機關每四年擬訂青年政策白皮書。行政院每四年召開全國青年會議。

青年署副署長諶亦聰表示，青年是促進社會進步、經濟繁榮與科技創新的關鍵動力，「青年基本法」完成立法，是透過制度化、整合性的規範，推動「青年主流化」，讓各項政策、法規與計畫均能納入青年觀點。

由於青年發展事務十分多元，將持續結合中央部會、地方政府及民間力量，共同完善青年相關政策，協助青年自我實現、穩健成長，並與其他世代共同促進社會永續發展。而對於百億青年發展基金的籌募與運作等細節，後續還會再開會研議。

百億青年基金設置 民團建議行政部門多溝通

台灣世代共好協會理事長張育萌表示，青年基本法歷經十年倡議終於完成立法，重點在於清楚定義青年年齡範圍，也課責中央地方有具體照顧青年的指標，不會再受不同政黨執政而不可預期。樂見政府若有財源情況下，寬列青年發展相關經費，但如有適法性疑慮，也會尊重行政機關提供憲政爭議機制解決。

青民協理事長楊姿潁表示，肯定朝野於此會期通過青年基本法，象徵青年主流化的概念進入到立法及行政體系，青年團體後續會關注實際執行情形。

百億青年基金的設置，或許可以透過將散落各部會的青年相關預算予以集中以解決，事涉龐大，需行政部門多加溝通及思考。

