《農廢變黃金》復興竹材邊角料 開發「碳竹積」

復興區竹材農廢開發的「碳竹積」，可改善土壤、做園藝介質。（桃市府提供）

桃園市政府青年事務局輔導「復興食農」團隊，開發竹炭商品「碳竹積」，可用來改善土壤、淨化空氣、做園藝介質等，入選今年度「青年投入永續發展行動計畫」領航組，團隊成員袁淑玲說明，汰舊的老竹、修枝的竹材、邊角料等農業廢棄物，透過炭化技術，都能轉化為「烏金」，賦予新生命、新價值。

袁淑玲說，竹子是復興區的重要資源，過去多食用或製作編織用品，竹林管理中，修枝與整竹產生的廢棄竹材，能再利轉化為資源，經研究開發「碳竹積」，利用粉碎與炭化工法，將廢棄竹材製成具強大吸附與調節能力的多孔質竹炭，成功將「不要的竹材」轉化為有用的資源。

除開發商品，復興食農團隊還走進校園、社區，與三民國小、三民社區合作推出農業廢棄物再利用課程，讓學生與民眾了解「利用創意能將廢棄垃圾變黃金」，另於華勛、新勢、福安國小設置示範堆肥箱場域，邀師生、民眾操作，將循環農業落實在日常生活中。

青年局長侯佳齡說，市府協助青年以創新思維解決資材閒置，將環境挑戰問題轉化為具永續經營模式的綠色商機，明年度計畫已開始受理申請，意者可洽「台地桃園社造資訊整合網」。

