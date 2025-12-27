元旦迎曙光 相揪石門水庫嵩台占位

石門水庫是熱門的追日景點，能俯瞰水庫湖光山色及S型彎路。（桃園市觀旅局提供）

桃園市民迎接二〇二六年第一道曙光不用遠到外縣市，石門水庫、大棟山、虎頭山、拉拉山等都是獲推薦欣賞日出的好所在，尤其石門水庫嵩台、佛陀世界，平時就有追日愛好者出沒，每年元旦更湧入人潮，還可以透過「鏡頭君」在家線上追日、欣賞各景區晨昏景致，不出門也可以從跨年晚會一路「嗨」到清晨迎曙光。

大棟山、虎頭山、拉拉山也推薦

迎接新年日出，石門水庫嵩台能俯瞰水庫湖光山色及S型彎路，以及附近的佛陀世界，都是攝影愛好者與遊客的口袋名單，元旦當天凌晨早早就卡位。

桃市龜山與新北樹林交界的大棟山，是林口台地最高點、小百岳之一，最佳觀賞點405高地視野無遮蔽，大台北盆地盡收眼底，可遠眺台北101大樓，山頂也是賞夜景勝地；鄰近桃園鬧區的虎頭山是鄉親登山去處，從明倫三聖宮廣場向東仰望，視野極佳，可以直接開車或騎車抵達，是最易達的賞日景點；以壯闊巨木群和山景聞名的拉拉山，北橫公路沿線觀景點及拉拉山神木群步道都是絕佳位置，後者還能目睹陽光灑落巨木的景象。

市府觀旅局官員表示，若是不想出門，可選擇用「鏡頭君」迎接新的一年，市境已有廿一個景區即時鏡頭，布建在石門水庫、桃園機場、大溪老街、小烏來、上巴陵、拉拉山、角板山、虎頭山、大古山、許厝港、 阿姆坪等處。

