古蹟審議會通過 苗縣增4歷史建築

苗栗縣新增4處歷史建築，圖為造橋車站暨附屬宿舍。（苗栗縣文觀局提供）

地方文化能量持續厚植！苗栗縣文化觀光局昨指出，經苗栗縣古蹟歷史建築紀念建築聚落建築群審議會討論通過，「獅潭新店楊屋」、「造橋車站暨附屬宿舍」、「銅鑼車站」、「關刀山大地震紀念碑群」登錄為歷史建築。

文觀局表示，苗栗縣指定與登錄之有形文化資產共計一百一十一件，含國定古蹟一處、縣定古蹟十七處、歷史建築六十七處、文化景觀四處、史蹟一處、一般古物廿一件。

獅潭新店楊屋 街屋具地方特色

文觀局指出，獅潭新店楊屋坐落於獅潭鄉新店村，為新竹︱臺中州大地震後所興建的街屋型住宅，外觀為街屋形式，室內空間則結合當時農村生活需求，包含居住空間及牛、豬欄等設施，完整呈現當時獅潭地區農村聚落的生活型態與地方特色。

造橋、銅鑼車站 日治舊山線建築

文觀局說，造橋車站暨附屬宿舍與銅鑼車站，皆為第一代車站建築，於關刀山大地震中受損倒塌，隔年以鋼筋混凝土構造重建為第二代車站，建築形式具代表性，為日治時期舊山線鐵道建築重要實例，具高度歷史與文化價值。

關刀山大地震紀念碑群 分布縣境

文觀局指出，關刀山大地震紀念碑群顧名思義是於關刀山大地震後所設置追悼罹難者，並記錄重大震災事件，紀念碑群分布於苗栗各地，不同碑碣內容分別為記載震災經過、罹難人員或立碑背景，為見證關刀山大地震歷史的重要文化資產。

此外，後龍鎮後龍國小日治時期宿舍獲登錄為苗栗縣歷史建築，但木造建物歷經歲月風霜損壞嚴重，後龍國小獲得中央與苗栗縣政府補助、總經費約兩千一百萬元，歷時一年多施工修復，昨舉行完工啟用儀式，校方規劃未來能做為類似校史館、幸福學院及樂齡學院等用途。

苗栗縣新增4處歷史建築，圖為銅鑼車站。（苗栗縣文觀局提供）

苗栗縣新增4處歷史建築，圖為獅潭新店楊屋。（苗栗縣文觀局提供）

苗栗縣新增4處歷史建築，圖為關刀山大地震紀念碑。（苗栗縣文觀局提供）

