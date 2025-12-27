一年後 全面禁廚餘養豬 新北增加處理能量 校園宣導減量

台灣今年十一月爆發非洲豬瘟感染事件，中央政府明令二〇二七年元月起全面禁用廚餘養豬，北部地區飼養黑豬業者串連提前拒收廚餘。新北市環境保護局主秘許銘志表示，經環保局全力協助事業單位及學校清運廚餘，因應一年後廚餘量增加，將逐步擴充處理能量，並配合教育宣導廚餘減量。

環保局表示，台灣今年十月下旬發現非洲豬瘟陽性病例，為避免感染風險，農業部宣布廚餘飼養黑豬訂有一年的落日條款。環保局指出，目前黑豬業者的做法不一，也有部分業者衡量利弊得失，決定先申請通過蒸煮廚餘的監控設備審查，利用一年的緩衝期考慮改以飼料飼養白豬，但是環保局必須為全面回收廚餘做好準備。

目前環保局回收廚餘後的處置包括部分委由業者利用黑水虻進行生物分解、製作肥料；最大宗則是進行高效堆肥，再添加適當成分製成肥料；另一種方式則是進行廚餘漿化發電，同樣是將廚餘轉化成正面效益。

許銘志說，未來禁用廚餘養豬後，預計可能增加約一倍的廚餘量，主要是來自事業單位和學校的營養午餐廚餘，環保局已經與學校合作，進行教育宣導，減少廚餘量，並將部分廚餘轉化學校的農業栽培肥料。

